静岡銀行、教育ローンの対象学部を拡大。獣医学部・薬学部進学にも最大3,000万円まで対応

株式会社静岡銀行

株式会社静岡銀行は、2026年3月23日より教育ローンのご利用条件を一部見直し、これまで医学部・歯学部への進学予定の方に限っていた最大3,000万円までのご融資について、新たに獣医学部および薬学部へ進学予定の方にも幅広くご利用いただけるよう対象を拡大しました。

静岡銀行の教育ローンは、静岡県内に本店を置く地銀・信金中シェアNo.1の実績（2025年12月末調査）を持ち、多くの方にご利用いただいています。今回の見直しにより、獣医学部・薬学部など学費負担が大きい学部への進学にも対応できるようになり、より幅広いお客さまの進路選択をサポートします。

静岡銀行の教育ローンについて、詳細は以下をご参照ください。

医療系学部向けの教育ローン

https://www.shizuokabank.co.jp/lp/education/index.html

医療系学部以外の一般的な教育ローン

https://www.shizuokabank.co.jp/personal/loan/education/index.html

静岡銀行の教育ローンは、幼稚園から大学院、留学、習いごと、資格取得まで、幅広い教育資金に対応してお子さまの夢の実現を応援しています。また入学金、授業料だけでなく、各種教材費、生活費・仕送り、家賃・光熱費、合宿費、家具家電購入費など利用用途も幅広くご利用いただけます。

お客さまのライフスタイルに合わせて、必要なときに繰り返し借り入れができる「カードタイプ（併用型）」と、まとまった資金を一括で借り入れできる「一括借り入れタイプ（証貸型）」の2種類をご用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143658/table/7_1_5bc776fcb0f9162451d89eaf0f4038f9.jpg?v=202603230251 ]静岡銀行の教育ローンCM

成長篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HSfEpNlDPmY ]

情緒篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3ijzS0DSvbk ]