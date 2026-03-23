[LANEIGE] グローバルアンバサダー BTS Jinと3回目のグローバルキャンペーン始動。渋谷ロフト１階、間坂ステージにて3月28日（土）～期間限定POP UP STORE開催！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」は、2026年2月21日（土）に「ネオクッション3.0」を発売いたしました。これに伴い、本日よりグローバルアンバサダーとともにキャンペーンを開始いたします。

さらに、2026年3月28日（土）から4月10日（金）までの期間限定で、渋谷ロフト1階 間坂ステージにてPOP UP STOREを開催するほか、一部ロフト店舗においてもPOP UP EVENTを実施いたします。

■ BTS Jinとの第3弾コラボレーションキャンペーン

本キャンペーンは、ラネージュとグローバルアンバサダー BTS Jinが共にする3回目のプロジェクト。 「クリームスキン」、2025年5月発売の「ネオクッション ミュイ」とのコラボレーションに続き、 2026年3月にリニューアルされる同シリーズ「ネオクッション ザ マット」と「ネオクッション ザ グロウ」へと拡大しました。

Jinは、「クッションは、結局ネオ。」というキャッチコピーのもと、ダンディで洗練されたマットルックと、やさしく温かみのあるグロウルックという、対照的な2つのムードを完璧に表現し、それぞれの魅力を感覚的に表現しています。

Jinは「ラネージュ ネオクッションでの新しい姿をお披露目できて嬉しいです」とコメントし、「これからアルバム活動やコンサートなど、さまざまな姿でファンの皆さんにお会いする予定です。僕とBTS、そしてラネージュにたくさんの関心と愛をお願いします」と語りました。

ラネージュ ネオクッション「ザ マット」、「ザ グロウ」は、2026年2月21日（土）よりQoo10にて先行、2026年3月1日（日）より全国発売中。Jinと共にしたキャンペーン映像およびビジュアルは、ラネージュ公式SNSを通じて順次公開予定です。

*写真はイメージです。店舗によって異なります。

▼「ネオクッションシリーズ」で、“ワールドワイドハンサム・Jin”の魅力を体感できる限定イベント

今回のPOP UP STOREでは、LANEIGEのグローバルアンバサダー BTS Jinとの3回目となるコラボレーション「ネオクッションシリーズ」キャンペーンの一環として、Jinのお気に入り製品として選ばれた新商品「ネオクッション ザ マット」、「ネオクッション ザ グロウ」の魅力を実際に体感いただけます。

さらに、新商品「ウォーターバンク アクアフェイシャル」、「ジュースポップボックスリップティント」をはじめ、POP UP STORE限定で再登場する「リップグロウィバーム グミベア」、ロフト限定商品など、注目の新作・限定アイテムを豊富にラインナップいたします。

また、「ネオクッション ザ マット」または「ネオクッション ザ グロウ」をご購入いただいたお客さまには、数量限定の購入特典として「LANEIGE JIN MINI PHOTOBOOK」をプレゼント。そのほかにも、来店特典サンプルや購入特典のデコレーションイベントなど、POP UP STOREならではのさまざまなコンテンツをご用意しております。

この機会にぜひ、LANEIGEの世界観と新商品の魅力を体感できるPOP UP STOREへお立ち寄りください。

▼渋谷ロフト1階 間坂ステージ イベント詳細

１.購入者限定デコレーション体験（渋谷ロフト1階 間坂ステージ限定）

ラネージュ商品合計2,200円（税込）以上お買い上げの方に会場内のDIYスペースにて、購入いただいたアイテムのデコレーションができます。

※複数商品購入の場合でも１アイテムのみデコレーションが可能となります。

※デコレーション体験イベントは、渋谷ロフト１階 間坂ステージのみ実施となります。

※デコレーションパーツは、最大で5個までご利用いただけます。パーツの種類には限りがあり、なくなり次第終了いたします。

２.「ネオクッション ザ マット」、「ネオクッション ザ グロウ」購入特典（3/28～5/31）

「ネオクッション ザ マット」、「ネオクッション ザ グロウ」本品をご購入の１会計につき、LANEIGEグローバルアンバサダー JinのMINI PHOTOBOOK1点をプレゼントいたします。

※対象商品は「ネオクッション ザ マット」、「ネオクッション ザ グロウ」のみとなります。

※複数ご購入いただいた場合も1点のお渡しとなります。

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※店舗によって購入制限をかける場合がございます。予めご了承ください。

※ロフトでの購入特典は一部店舗のみ展開となります。詳細はLANEIGE公式SNSにてご確認ください。

３.POP UP STORE 限定商品・GWP

リップグロウィバームシリーズ購入でLANEIGEオリジナルキーリング（非売品）をプレゼントいたします。

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。また特典は告知なく内容が変更になる可能性があります。

※複数ご購入いただいた場合も1点のお渡しとなります。

４.来場者特典

ご来場の方に、4種類のサシェサンプルをランダムに1つプレゼントいたします。

（ウォーターバンク アクアフェイシャル、バウンシースリーピングマスク、ウォータースリーピングマスク、シカスリーピングマスクのサンプル）

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。また特典は告知なく内容が変更になる可能性があります。

▼POP UP STORE 注目商品

■ネオクッション ザ マット

毛穴カバー力と持続力がアップ*¹。一度のタッチで100時間*²崩れにくい、マット肌仕上がりのクッションファンデーション。

・価格/容量：3,000円（税込 3,300円）/15g

・SPF42 PA+++

・展開色：全5色（17N・21C・21W・23N・25C）

■ネオクッション ザ グロウ

ツヤ感と崩れにくさがアップ*¹。一度のタッチで、72時間*³どの角度から見ても美しい仕上がりをキープするグロウクッション。

・価格/容量：3,000円（税込 3,300円）/15g

・SPF50+ PA+++

・展開色：全5色（17N・21C・21W・23N・25C）

■ジュースポップボックスリップティント

ジューシー発色×うるツヤを叶える新リップティント。

・価格/容量：2,100円（税込 2,310円）/4.5g

・展開色：ポップスターピーチ・ジャズジャム・ディスココーラル・レッドクラッシック・DJプラム・ローファイモーヴ（EC限定）・エレクトロベリー（EC限定）・モカリミックス（EC限定）

■リップグロウィバーム グミベア（再販）

いつでもどこでもうるおいチャージ！

輝くうるツヤベイビーリップ*⁴へ導く日中用リップバーム。

・価格/容量： 1,700円（税込 1,870円）/10g

■ウォーターバンク アクアフェイシャル

韓国の肌管理メソッドを1本にし、毎日のホームケアに取り入れやすいマイルド処方にこだわって開発した美容液。

・価格/容量：3,300円（税込 3,630円）/30mL

*¹ ブランド内比 *² 当社調べ、メイク持ち *³ 当社調べ（効果には個人差があります） *⁴ 印象のこと

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://jp.laneige.com

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。