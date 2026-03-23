カウボーイが巡る　静岡県西部地域の異色なPR動画公開

静岡県１ 概要

静岡県西部地域局では、「遠州」と呼ばれる県西部地域の多彩な魅力を全国に発信し、観光地としての認知度向上と誘客促進を図るため、管内８市町の観光名所等を１本に凝縮したPR動画「WEST SIDE SHIZUOKA ～風の行き着く８つのまち～」を制作しました。

２ 「遠州」地域について

・「遠州」とは、浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、湖西市、御前崎市、森町の８市町からなる地域です。

・太平洋に面した海、豊かな山々、歴史ある城下町や宿場町など、多彩な風土に恵まれ、特色ある食文化やものづくり産業など、個性豊かな魅力を有しています。

ここに画像等を挿入（静岡県西部地域）

３ 動画のコンセプト

・本動画は、「西部地域」と「西部劇」を掛け合わせたユニークな設定となっています。

・風に導かれて遠州の地へ流れ着いたカウボーイが、各地の自然・歴史・食に触れながら、地域の魅力に心を動かされていく姿を描いています。

・伊豆や富士山とは異なる「もうひとつの静岡」の魅力を、カウボーイの視点から再発見できる内容となっています。

４ 動画のテーマ 「遠州は心のフロンティア」

・ここでいうフロンティアとは、西部劇から連想される「未開の土地」ではなく、「訪れる人の心を拓く場所」という意味で再定義したものです。

・遠州の人々に根付く「やらまいか精神（まずやってみようという開拓者精神）」に触れることで、受け身だった旅人が自ら一歩を踏み出していく――そのような心の変化を表現している点が大きな特徴です。

５ 動画構成

・動画は、カウボーイの心情を軸に遠州の地域資源をじっくり味わえる本編（約５分）と、手軽に視聴できるダイジェスト版（約２分）の２種類を制作しました。

・２本とも県公式YouTubeチャンネル「しずおかメディアチャンネル」等で公開しており、県内外の多くの方にご覧いただき、遠州地域を訪れるきっかけとなることを目指しています。

◎本編：https://youtu.be/0s7t-oDxGeY?si=lfqk0mTxOzVuP9x5

◎ダイジェスト：https://youtu.be/LCEPzLx7rv8?si=zNZmwWPtGbbOfTBt