タイへの12店舗目出店に関するお知らせ【NITORI GATEWAY EKAMAI店】
株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2026年3月31日（火）にタイ12店舗目として「NITORI GATEWAY EKAMAI店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。ニトリグループの店舗としては1069店舗目の出店となります。
GATEWAY EKAMAIは、バンコクのBTSエカマイ駅至近・スクンビット通り沿いに位置する利便性の高い商業施設です。飲食を中心に日用品や生活サービスまで揃え、近隣住民や通勤・通学者の“普段使い”の需要を取り込んでいます。
「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。
【店舗概要】
・店名 ：NITORI GATEWAY EKAMAI店
(ニトリ ゲートウェイエカマイてん)
・所在地 ：982/22 Sukhumvit Road, Phra Khanong Sub-district Khlong Toei District
Bangkok, Thailand
・店舗面積：約280坪
・開店日 ：2026年3月31日(火)オープン
・営業時間：10:00 - 22:00