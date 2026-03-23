タイへの12店舗目出店に関するお知らせ【NITORI GATEWAY EKAMAI店】

写真拡大 (全2枚)

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2026年3月31日（火）にタイ12店舗目として「NITORI GATEWAY EKAMAI店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。ニトリグループの店舗としては1069店舗目の出店となります。


GATEWAY EKAMAIは、バンコクのBTSエカマイ駅至近・スクンビット通り沿いに位置する利便性の高い商業施設です。飲食を中心に日用品や生活サービスまで揃え、近隣住民や通勤・通学者の“普段使い”の需要を取り込んでいます。


「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。　





【店舗概要】


・店名　　：NITORI GATEWAY EKAMAI店


　　　　　　(ニトリ ゲートウェイエカマイてん)


・所在地　：982/22 Sukhumvit Road, Phra Khanong Sub-district Khlong Toei District


　　　　　　Bangkok, Thailand


・店舗面積：約280坪


・開店日　：2026年3月31日(火)オープン


・営業時間：10:00 - 22:00