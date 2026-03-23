【滋賀県・瀬田駅前】4月1日ダーツバーSUDAKUがNEWオープン！焼肉のあと、そのまま2階へ

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社（本社：滋賀県、代表取締役：西野立寛）は、2026年4月1日（水）、滋賀県大津市・瀬田駅前にて「ダーツバーSUDAKU」をオープンいたします。

本店舗は、同ビル1階で営業する「焼肉すだく」の2階部分を改装した新業態です。これまで物置や倉庫として使われていたスペースを、“お客様が楽しめる場所”へと生まれ変わります。

【シンプルで使いやすい料金システム】

ダーツバーSUDAKUでは、誰でも気軽に利用できるよう、分かりやすい料金設定を採用しています。

【ワンドリンク制】

約40種類のドリンクがすべて500円（税込）均一

ショットドリンクなども同価格で提供

【飲み放題制】

60分 1000円 ※女性

60分 1500円 ※男性



約30種類のドリンクが飲み放題

※一部ショット系は対象外

「軽く1杯だけ」でも、「しっかり2次会」でも、その日の気分やシーンに合わせて柔軟に利用可能です。

【深夜まで楽しめる営業時間】

営業時間は20:00～翌3:00。焼肉のあとでも十分に楽しめる時間設定で、終電後の利用や、遅い時間帯の集まりにも対応しています。

【使われていなかった2階を、新たな価値へ】

焼肉すだく瀬田店の2階は、長らく倉庫として使用されていました。しかし、駅前という立地にも関わらず、その空間はお客様に提供されることなく眠っている状態でした。

「この場所を、もっと価値ある空間にできないか」

その想いから、今回のリニューアルプロジェクトがスタート。単なる増席ではなく、焼肉の体験価値をさらに高めるための新しい業態として、ダーツバーSUDAKUが誕生しました。

■焼肉のあと、“そのまま2階へ”という新しい流れ

焼肉を楽しんだあと、「もう1軒どうする？」という会話は多くの方が経験しています。

しかし実際には、

・移動が面倒

・時間が合わない

・ちょうどいい店が見つからない

といった理由で、そのまま解散してしまうケースも少なくありません。

ダーツバーSUDAKUでは、そうした課題を解消し、「焼肉→そのまま2階で2次会」というスムーズな導線を実現しました。階段を上がるだけで、食事の余韻をそのままに、次の楽しみへと移ることができます。

■“飲むだけじゃない”2次会体験

ダーツバーSUDAKUは、単なる飲み直しの場ではなく、“遊び”を取り入れた空間です。

店内にはダーツを設置し、

・仲間同士で盛り上がる

・自然と会話が弾む

・初対面でも距離が縮まる

といった、“時間そのものを楽しめる体験”を提供します。焼肉で満たされたあと、さらに楽しい時間を重ねることで、来店の満足度をより高めることを目指しています。

■焼肉すだくの新しい楽しみ方

ダーツバーSUDAKUは、単なる新店舗ではなく、焼肉すだくの体験価値を拡張する取り組みの一環です。

「食べて終わり」ではなく、食事のあとも楽しい時間が続くことで、より記憶に残る体験へ。「焼肉→遊び→また来たい」そんな流れを生み出し、お客様にとって“もう一度来たくなる場所”を目指してまいります。

倉庫だった場所が、人が集まる場所へ。

焼肉のあと、どこに行くか迷ったら、

そのまま2階へ。ダーツは、SUDAKUから。

【店舗概要】

店舗名：ダーツバーSUDAKU

所在地：滋賀県大津市（瀬田駅前・焼肉すだく2階）

住所：滋賀県大津市大萱1-15-36

オープン日：2026年4月1日（水）

営業時間：20:00～翌3:00

【会社情報】

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14

事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy