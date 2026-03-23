【滋賀県・瀬田駅前】4月1日ダーツバーSUDAKUがNEWオープン！焼肉のあと、そのまま2階へ
株式会社総合近江牛商社（本社：滋賀県、代表取締役：西野立寛）は、2026年4月1日（水）、滋賀県大津市・瀬田駅前にて「ダーツバーSUDAKU」をオープンいたします。
本店舗は、同ビル1階で営業する「焼肉すだく」の2階部分を改装した新業態です。これまで物置や倉庫として使われていたスペースを、“お客様が楽しめる場所”へと生まれ変わります。
【シンプルで使いやすい料金システム】
ダーツバーSUDAKUでは、誰でも気軽に利用できるよう、分かりやすい料金設定を採用しています。
【ワンドリンク制】
約40種類のドリンクがすべて500円（税込）均一
ショットドリンクなども同価格で提供
【飲み放題制】
60分 1000円 ※女性
60分 1500円 ※男性
約30種類のドリンクが飲み放題
※一部ショット系は対象外
「軽く1杯だけ」でも、「しっかり2次会」でも、その日の気分やシーンに合わせて柔軟に利用可能です。
【深夜まで楽しめる営業時間】
営業時間は20:00～翌3:00。焼肉のあとでも十分に楽しめる時間設定で、終電後の利用や、遅い時間帯の集まりにも対応しています。
【使われていなかった2階を、新たな価値へ】
焼肉すだく瀬田店の2階は、長らく倉庫として使用されていました。しかし、駅前という立地にも関わらず、その空間はお客様に提供されることなく眠っている状態でした。
「この場所を、もっと価値ある空間にできないか」
その想いから、今回のリニューアルプロジェクトがスタート。単なる増席ではなく、焼肉の体験価値をさらに高めるための新しい業態として、ダーツバーSUDAKUが誕生しました。
■焼肉のあと、“そのまま2階へ”という新しい流れ
焼肉を楽しんだあと、「もう1軒どうする？」という会話は多くの方が経験しています。
しかし実際には、
・移動が面倒
・時間が合わない
・ちょうどいい店が見つからない
といった理由で、そのまま解散してしまうケースも少なくありません。
ダーツバーSUDAKUでは、そうした課題を解消し、「焼肉→そのまま2階で2次会」というスムーズな導線を実現しました。階段を上がるだけで、食事の余韻をそのままに、次の楽しみへと移ることができます。
■“飲むだけじゃない”2次会体験
ダーツバーSUDAKUは、単なる飲み直しの場ではなく、“遊び”を取り入れた空間です。
店内にはダーツを設置し、
・仲間同士で盛り上がる
・自然と会話が弾む
・初対面でも距離が縮まる
といった、“時間そのものを楽しめる体験”を提供します。焼肉で満たされたあと、さらに楽しい時間を重ねることで、来店の満足度をより高めることを目指しています。
■焼肉すだくの新しい楽しみ方
ダーツバーSUDAKUは、単なる新店舗ではなく、焼肉すだくの体験価値を拡張する取り組みの一環です。
「食べて終わり」ではなく、食事のあとも楽しい時間が続くことで、より記憶に残る体験へ。「焼肉→遊び→また来たい」そんな流れを生み出し、お客様にとって“もう一度来たくなる場所”を目指してまいります。
倉庫だった場所が、人が集まる場所へ。
焼肉のあと、どこに行くか迷ったら、
そのまま2階へ。ダーツは、SUDAKUから。
【店舗概要】
店舗名：ダーツバーSUDAKU
所在地：滋賀県大津市（瀬田駅前・焼肉すだく2階）
住所：滋賀県大津市大萱1-15-36
オープン日：2026年4月1日（水）
営業時間：20:00～翌3:00
【会社情報】
社名：株式会社総合近江牛商社
代表取締役 ： 西野 立寛
本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14
事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業
オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/
ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/
X：https://twitter.com/sudaku0118/
Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy