【期間限定発売】香り高く繊細な味わいの大吟醸「白鶴 大吟醸 生酒 720ml」を2026年4月10日に発売

白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社は、「白鶴 大吟醸 生酒720ml」を2026年4月10日（金）から8月末までで全国で期間限定発売します。

本商品は、低温でじっくり丁寧に醸すことで、香り高く繊細な味わいに仕上げた大吟醸酒の生酒です。高精度濾過を行って、生のまま瓶詰めしているため、開栓した瞬間から、フレッシュな香気がふわりと広がります。

5～10℃くらいに冷やしてワイングラスでお飲みいただくと、大吟醸の華やかな香りと生酒ならではのフレッシュで爽やかな口当たりをお楽しみいただけます。また、炭酸水で割って“酒ハイボール（酒ハイ）”にすると、すっきりとした軽やかな味わいが際立ち、食事シーンにもぴったりです。

和洋問わずさまざまな料理と相性が良く、家庭の食卓はもちろん、アウトドアやパーティーなど華やかなシーンにも映える一本です。ぜひこの時期ならではの味わいをお楽しみください。

◆商品情報

商品名 白鶴 大吟醸 生酒 720ml

品目 日本酒

特定名称 大吟醸

精米歩合 50％

参考小売価格 1,247円（消費税別）

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール

アルコール分 15％以上16％未満

日本酒度 ±0

酸度 1.3

アミノ酸度 0.9

商品特長 「白鶴 大吟醸」シリーズの春夏限定商品です。香り高く繊細な味わいの大吟醸を、高精

度濾過を行った後に生のまま瓶詰めしました。冷やしてワイングラスで飲むのがおすす

めです。

販売期間 2026年4月10日（金）～8月末

商品ページ https://www.hakutsuru.co.jp/product/sake/season/06482.html

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

白鶴酒造株式会社 お客様相談室

TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）

白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/

▽ニュースリリース（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d13868-435-f566c9b14cc5d95faea759fd451e2bd9.pdf