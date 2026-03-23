【クロスホテル京都】京の絞り染めの技を今日の装いに　アンドウ「SHIBORI BAG」POP UP今年も開催！

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

地域とつながり、地元の伝統工芸やアートとゲストの出会いを創出するクロスホテル京都（所在地：京都府京都市中京区、総支配人：半明 義宏）は、昨年ご好評をいただいた、京都の和装小物メーカー・アンドウ株式会社（所在地：京都市下京区、代表取締役：安藤 一郎、以下「ANDO」）の絞りの技術から生まれた“SHIBORI BAG”のPOP UP STOREを、2026年3月25日（水）から5月6日（水）まで開催します。

丁寧な手仕事が形づくる、個性あふれる立体美のSHIBORI BAG。伝統の技にふれるワークショップも人気のANDO。

創業103年を迎える老舗メーカーANDOが展開する「SHIBORI BAG」は、絞り特有の立体感を活かしたスタイリッシュなデザインで注目を集め、海外のセレクトショップでも人気を得ています。絞り加工ならではの伸縮性により、未使用時はコンパクトに折りたためるため、日常使いからトラベルシーンまで幅広く活躍するアイテムです。クロスホテル京都で2度目のPOP UPとなる今回は、コイン状、トゲトゲといったインパクトのある生地を中心に、春らしいパステルカラーの新色など7タイプ計25バリエーションをセレクトしました。また、体験を通して人と繋がり地域の文化を楽しむ「CROSS STAY - FEEL LOCAL 絞り染めワークショップ付き宿泊プラン」に、「東袋（あずまぶくろ）」と「東ショルダーバッグ」の2コースを新たに追加します。伝統の技が生み出すモードな一品を、春の装いに取り入れてみませんか？

ANDO POP UP STORE概要

写真左：Tegumo Shibori Bag 写真右：Botan Shibori Bag

開催日時：2026年3月25日(水)～5月6日(水)

開催場所：1Fロビーラウンジ

取り扱い商品（一部 ※税込）：

Botan Shibori Bag 3,080円

HELLO KITTY Miura Shibori Bag 3,850円

Bai Shibori Bag 4,400円

Tegumo Shibori Bag 5,280円、ほか

絞り染めワークショップ付き宿泊プランに新コース登場！

地元の伝統の手仕事を、見て、触れて、自ら作る体験ができる「CROSS STAY - FEEL LOCAL絞り染めワークショップ付き宿泊プラン」に、「東袋コース」と「東ショルダーバッグコース」を追加し、4月1日（水）から販売を開始します。東袋は、表生地と内生地の素材の違いにより染め上がりの濃淡が変わるため、リバーシブルでもお使いいただけます。自分だけの一品を作り、思い出とともにお持ち帰りください。

写真下：リバーシブルに染め上がった東袋[表: https://prtimes.jp/data/corp/101028/table/535_1_bea7016fcfd0c11b0b03dda37796e183.jpg?v=202603230251 ]

アンドウ株式会社について

1923年に創業したアンドウ株式会社は、「京鹿の子絞」を中心とした絞り染めから始まり、現在は熟練の技から生まれる製品をはじめ、絞りの伝統的な技術を現代の生活に自然に取り入れることのできるアイテムを展開。コンセプトショップでは、手軽に制作できるものから本格的な作品まで、幅広く楽しめるワークショップを開催している。

公式ウェブサイト：https://ando-kyo.co.jp/

Instagram：@ando_kyo(https://www.instagram.com/ando_kyo/)

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クロスホテル京都について：

京都・河原町三条から1本南に下がった龍馬通に沿って位置する、洗練されたデザインと伝統的意匠が融合したライフスタイルホテルです。客室は「京感（共感）」と「木（気）づかい」をテーマにした、スイートルームを含む全301室。1階には印象的なグラフィックアートやペインティングアートなどに彩られた遊び心あふれる空間が広がり、にぎやかながらもどこかノスタルジックな雰囲気が漂うレストラン&バー「KIHARU Brasserie」を構え、朝食とランチではジャンルレスなメニューをお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト： https://www.crosshotel.com/kyoto/

Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/crosshotelkyoto/

CROSS HOTEL（クロスホテル）について：

CROSS HOTEL は、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や街とつながり、ここだけの、かけがえのない滞在を叶えるライフスタイルブランド。NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONS をブランドコンセプトに、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。現在展開する 3 軒のクロスホテルは札幌、京都、大阪の中心地で、全ての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験をご提供します。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/