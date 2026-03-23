「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」を2026年4月10日に発売4月16日からXで「『手作り派！』or『購入派！』果実酒キャンペーン」を実施！

白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社は、「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」を2026年4月10日（金）から8月末まで全国で期間限定発売します。

「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」は、当社で独自に研究を重ね、果実酒作りに最適な酒質に仕上げました。本商品で漬けた梅酒は、ホワイトリカーやブランデーで漬けた梅酒よりも酸味が穏やかで、旨味やコクのある味わいとなります。パッケージには梅酒のほかに、レモン酒やキウイ酒、リンゴ酒、イチゴ酒のレシピも記載しており、初めての方でも様々なバリエーションの果実酒作りをお楽しみいただけます。ぜひ、“おうちで果実酒体験”をお楽しみください。

また、お客様への日ごろの感謝の気持ちを込めた企画として、2026年4月16日（木）からX（旧Twitter）で「『手作り派！』or『購入派！』果実酒キャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、ご自宅で手軽に果実酒作りをお楽しみいただける「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」と、そのままロックやソーダ割りでお楽しみいただけるロングセラー商品の 「白鶴 梅酒原酒 720ml」を抽選でそれぞれ15名様、合計30名様にプレゼントします。

◆商品情報

「手作り果実酒のための日本酒」で作った梅酒

商品名 白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L

品目 日本酒

参考小売価格 1,791円（消費税別）

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール

アルコール分 20％以上21％未満

日本酒度 +6

酸度 1.7

アミノ酸度 1.3

商品特長

アミノ酸などの旨味成分をたっぷり含んだ日本酒（原酒）のため、まろやかでコクのある果実酒に仕上がります。できあがった果実酒は、ストレートはもちろん、ロック、ソーダ割りなど、様々なアレンジが楽しめます。

販売期間 2026年4月10日（金）～8月末

商品ページ https://www.hakutsuru.co.jp/product/sake/season/06920.html

レシピページ https://www.hakutsuru.co.jp/recipe/using_for_fruit/

白鶴公式Youtube

レシピ動画（「日本酒で！手作り果実酒に挑戦」）

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYLYeeJGibDwoRwz8eNfQ2bMTx1K8O5eF

◆「『手作り派！』or『購入派！』果実酒キャンペーン」詳細

【期間】

2026年4月16日（木）～22日（水）

【賞品】

抽選で合計30名様に当たります。

《手作り派！》「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」1本 15名様

《購入派！》「白鶴 梅酒原酒 720ml」1本 15名様

紀州南高梅100％使用、酸味料・着色料・香料無添加の本格梅酒。原酒ならではの芳醇な香りと濃醇な味わいが楽しめます。

商品ページ https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/umeshugenshu/02080.html

【応募方法】

１. 白鶴公式Xアカウント（@hakutsuru_sake）をフォロー

２. 対象投稿をリポスト

３. 「#手作り果実酒」を付けて「手作り派！」か「購入派！」をリプライ！

例: 手作り派！今年はこのお酒で本格梅酒を漬けたい

購入派！手軽に美味しい果実酒を楽しみたい

【公式アカウント】

https://x.com/hakutsuru_sake

※20歳未満の方はご参加いただけません。

※果実酒を漬ける際の注意点

・ご自身で楽しみ、販売しないでください。

・アルコール分20％以上のお酒を使用してください。

・漬け込む食品は、糖類、梅、その他法令で定められているもので漬け込んでください。

（ぶどう、米、麦などでの漬け込みは法律で禁止されています）

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

白鶴酒造株式会社 お客様相談室

TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）

白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/

▽ニュースリリース（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d13868-436-f9de059af5cbd96a59e84c15058a1300.pdf