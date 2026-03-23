「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」を2026年4月10日に発売4月16日からXで「『手作り派！』or『購入派！』果実酒キャンペーン」を実施！

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白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社は、「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」を2026年4月10日（金）から8月末まで全国で期間限定発売します。


「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」は、当社で独自に研究を重ね、果実酒作りに最適な酒質に仕上げました。本商品で漬けた梅酒は、ホワイトリカーやブランデーで漬けた梅酒よりも酸味が穏やかで、旨味やコクのある味わいとなります。パッケージには梅酒のほかに、レモン酒やキウイ酒、リンゴ酒、イチゴ酒のレシピも記載しており、初めての方でも様々なバリエーションの果実酒作りをお楽しみいただけます。ぜひ、“おうちで果実酒体験”をお楽しみください。


また、お客様への日ごろの感謝の気持ちを込めた企画として、2026年4月16日（木）からX（旧Twitter）で「『手作り派！』or『購入派！』果実酒キャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、ご自宅で手軽に果実酒作りをお楽しみいただける「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」と、そのままロックやソーダ割りでお楽しみいただけるロングセラー商品の 「白鶴　梅酒原酒 720ml」を抽選でそれぞれ15名様、合計30名様にプレゼントします。



　　「手作り果実酒のための日本酒」で作った梅酒

◆商品情報

商品名　　　　白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L


品目　　　　　日本酒


参考小売価格　1,791円（消費税別）


原材料名　　　米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール


アルコール分　20％以上21％未満


日本酒度　　　+6


酸度　　　　　1.7


アミノ酸度　　1.3


商品特長


アミノ酸などの旨味成分をたっぷり含んだ日本酒（原酒）のため、まろやかでコクのある果実酒に仕上がります。できあがった果実酒は、ストレートはもちろん、ロック、ソーダ割りなど、様々なアレンジが楽しめます。


販売期間　　　2026年4月10日（金）～8月末






商品ページ　　https://www.hakutsuru.co.jp/product/sake/season/06920.html


レシピページ　https://www.hakutsuru.co.jp/recipe/using_for_fruit/



白鶴公式Youtube


レシピ動画（「日本酒で！手作り果実酒に挑戦」）


https://www.youtube.com/playlist?list=PLYLYeeJGibDwoRwz8eNfQ2bMTx1K8O5eF


◆「『手作り派！』or『購入派！』果実酒キャンペーン」詳細



【期間】


2026年4月16日（木）～22日（水）


【賞品】


抽選で合計30名様に当たります。


《手作り派！》「白鶴 手作り果実酒のための日本酒 1.8L」1本　15名様


《購入派！》「白鶴 梅酒原酒 720ml」1本　15名様


紀州南高梅100％使用、酸味料・着色料・香料無添加の本格梅酒。原酒ならではの芳醇な香りと濃醇な味わいが楽しめます。


商品ページ https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/umeshugenshu/02080.html



【応募方法】


１. 白鶴公式Xアカウント（@hakutsuru_sake）をフォロー


２. 対象投稿をリポスト


３. 「#手作り果実酒」を付けて「手作り派！」か「購入派！」をリプライ！


　例: 手作り派！今年はこのお酒で本格梅酒を漬けたい


購入派！手軽に美味しい果実酒を楽しみたい



【公式アカウント】


https://x.com/hakutsuru_sake


※20歳未満の方はご参加いただけません。



※果実酒を漬ける際の注意点
・ご自身で楽しみ、販売しないでください。
・アルコール分20％以上のお酒を使用してください。
・漬け込む食品は、糖類、梅、その他法令で定められているもので漬け込んでください。
　（ぶどう、米、麦などでの漬け込みは法律で禁止されています）



【一般のお客様からのお問い合わせ先】


白鶴酒造株式会社 お客様相談室


TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）


白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/



▽ニュースリリース（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d13868-436-f9de059af5cbd96a59e84c15058a1300.pdf