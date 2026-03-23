年度末の家計応援企画！デパ地下〈生鮮食品売場全品10%OFF〉を実施

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店新宿店では、地下2階の生鮮食品売場において3月28日（土）1日限定で「全品10％OFF」を実施します。

本企画は「期末決算お買い得市」の一環として、4月から食料品の値上がりが相次ぐ見通しのなか、日々の食卓を支える生鮮食品を少しでもお得に購入していただきたいという思いから企画しました。また、卒業・入学・就職など、家族が集まる機会が増える新年度前のタイミングであることから、ハレの日の食卓を彩る“ちょっと特別な食材”もお得にお買い求めいただける機会としてもご活用いただけます。

1日限りで生鮮食品売場全品10％OFFを実施

6ショップからなる生鮮食品売場では、精肉・鮮魚・野菜・フルーツに加え、揚げ物や焼き鳥など夕飯のおかずに最適な惣菜から、ランチにもおすすめの寿司や弁当まで取り揃えます。

また、3月27日（金）～31日（火）の期間は食料品売場全体で「期末決算お買い得市」を開催し、お買い得品を展開します。

■実施概要

名称：1日限りの特別企画！「生鮮食品売場全品10％OFF」

期間：3月28日（土）10時～20時30分

場所：小田急百貨店新宿店地下2階生鮮食品売場

ショップ：『魚の北辰』『九州屋』『ニュー・クイック』『ミート ミート ミー』『東京鶏肉本舗』

『ミート デリカテッセン カイゼル』

＜小田急百貨店新宿店＞

所在地：東京都新宿区西新宿１―５-１（新宿西口ハルク）

アクセス：新宿駅西口すぐ

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/index.html