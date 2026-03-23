静岡銀行へのtotoサービス提供を開始

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二、以下 auじぶん銀行）は2026年3月23日から、株式会社静岡銀行（本社：静岡県静岡市、頭取：八木 稔）へ「提携金融機関向けtotoサービス Powered by じぶん銀行toto」（以下 本サービス）の提供を開始します。本サービス提供により、静岡銀行では、お客さま向けに「しずぎんtoto」を開始します。また、「しずぎんtoto」の開始を記念し、同日から静岡銀行の口座をお持ちの方向けにキャンペーンを実施します。

本サービスは、提携金融機関の口座からauじぶん銀行が取り扱う「じぶん銀行toto」を購入できるサービスです。静岡銀行のお客さまは、普段利用されている静岡銀行の口座から、「じぶん銀行toto」をご購入いただけます（auじぶん銀行の口座開設は不要です）。

【キャンペーンについて】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/527_1_26b8fc22cdf0a6d4622be240d13f4e97.jpg?v=202603230251 ]

【提携金融機関向けtotoサービス Powered by じぶん銀行totoについて】

本サービスでは、auじぶん銀行が提携金融機関ごとにカスタマイズしたスポーツくじ（toto・BIG・WINNER、以下 スポーツくじ）販売のプラットフォームを提供します。これにより、auじぶん銀行に口座を開設することなく、お客さまが普段利用されている提携金融機関の口座をそのまま活用し、PC・スマートフォンを通じて簡単にスポーツくじの購入ができるようになります。また、スポーツくじの購入代金は、口座からの即時引き落しにより決済でき、当選金も同口座でお受け取りいただけます。

スポーツくじの売上金の一部は、各種スポーツの選手や指導者の育成、スポーツイベントの開催など、日本全国のスポーツ振興のために役立てられています。また、地方公共団体やスポーツ団体が行う、スポーツの振興を目的とした事業の助成や、地域のスポーツ施設の整備などにも利用されており、地方創生やその活性化が期待できます。

なお、2020年8月に本サービスの提供を開始してから、日本全国で計15行の地域金融機関との提携に至りました。提携先は今後も順次拡大していく予定です。

【現在の提携金融機関】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/527_2_99060021b6f93125c75d4e1a13f6f4b5.jpg?v=202603230251 ]

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」を実現する銀行として、さらなる発展を目指して取り組んでまいります。

以上