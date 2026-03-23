『2nd STREET The Mall Ngamwongwan』4月10日（金）オープン　セカンドストリート、タイにて10店舗の出店を達成

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社であるセカンドストリートのタイ現地法人2nd STREET (THAILAND) Company Limited（セカンドストリートタイ、本社：タイ・バンコク、代表取締役社長：今泉有道）は、2026年4月10日（金、現地時間）、タイ10店舗目となる『2nd STREET The Mall Ngamwongwan（セカンドストリート ザ モール ガムウォンワン）』をオープンします。

＜『2nd STREET The Mall Ngamwongwan』店舗イメージ画像＞

セカンドストリートタイは、2023年の1号店出店から、バンコク首都圏を中心に店舗展開を推進してきました。このたびの『2nd STREET The Mall Ngamwongwan』のオープンをもって、同国において10店舗の出店を達成します。

タイは、世界中から中古衣料が集まる東南アジアの物流拠点であり、伝統的なマーケット文化が存在することから、中古品への抵抗感が低いのが特徴です。一方で、マーケットには偽造品が多く存在することや、商品の価格設定が曖昧であることなど、現地ならではの課題もあります。そのような中、日本で培った高品質な査定ノウハウを徹底することで、「セカンドストリートなら安心して本物が買える」という信頼を獲得できています。

また、店舗の立地状況や客層などに合わせ、商品構成や売場を柔軟に変化させられることも、タイにおける店舗展開の強みになっています。お客さまのニーズに応える店舗設計を行うことで、来店者数の増加やリピート率の向上にもつながっています。

タイへの進出から約2年、お客さまから多くのご好評をいただいており、同国におけるセカンドストリートの評価や認知度は着実に高まっています。

セカンドストリートタイは、2035年3月までに50店の店舗網構築を目指しています。都市部に住む人口の割合が50%を超えるなど都市化が加速しているタイにて、人口増加が予測されるバンコク首都圏への出店を継続します。また今後は、バンコク首都圏以外の主要都市への展開も計画することで、タイにおけるセカンドストリートの出店エリアを拡大させていきます。

■『2nd STREET The Mall Ngamwongwan』について

【出店立地】

当ショップを出店する「The Mall Lifestore Ngamwongwan」は、ファッション、美容、家電、飲食など数百規模の専門店が入居する大型ショッピングモールです。バンコク北部にあるノンタブリーの中心地に位置しており、近隣住民の生活拠点であるとともに、地域のランドマークとしても知られています。周辺に居住する中～高所得層のファミリーをはじめ、学生、近隣の政府機関職員などが訪れることから、店舗への日常的な来店が期待できます。

ノンタブリーは、バンコク首都圏を構成する主要な県であり、バンコクに次ぐ第2の都市とも言われています。大型ショッピングモールやオフィスビルなどが密集していることに加え、国際会議や展示会が多く開催されるなど、タイ国内でも屈指の経済エリアとして高く評価されています。広域から多くの人を集めるポテンシャルを有するエリアであり、セカンドストリートのさらなる認知度拡大に適した立地と考えています。

【取扱商材／売場】

当ショップでは、衣料品、バッグ、靴、アクセサリーなどの服飾品を中心に、約10,000点のリユース商品を取り扱います。現地で買い取った厳選アイテムに加え、日本の900店舗超のセカンドストリートが誇る豊富な在庫の中から選び抜いた逸品もラインアップ。ラグジュアリーからカジュアルまで、多彩かつ高品質なブランドアイテムをリーズナブルな価格で提供します。

店内では、シーンやスタイルを想定したカテゴリー整理で商品を陳列しており、目的のアイテムを見つけやすい売場構成としています。豊富な在庫量を活かした商品展開により、ついで買いなど漠然とした目的で来店されたお客さまでも、期待に応えるアイテムを発見できる品ぞろえが当ショップの特徴です。

■セカンドストリートの海外出店

現在、セカンドストリートは、日本国内で900店舗以上、海外では米国、マレーシア、台湾、タイ、シンガポール、香港の6つの国と地域に100店舗以上を展開しています。2025年4月には、国内外の店舗数が合計1,000店舗に到達しました。

リユース分野におけるグローバルでのトップランナーを目指すべく、今後もセカンドストリートの海外展開を加速させていきます。

■『2nd STREET The Mall Ngamwongwan』概要

所在地：Unit 102, 1th Floor 408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430,430/1

Ngamwongwan Rd., Bang Khen, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

オープン日：2026年4月10日（金、現地時間）

営業時間：月～木、日、祝 10:00～21:00

金、土 10:00～22:00

売場面積：約121坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品 約10,000点

■セカンドストリートタイ 店舗一覧

■セカンドストリートタイについて

社名：2nd STREET (THAILAND)

Company Limited

所在地：18 Ratchadapisek Road,

Khlong Toei Subdistrict,

Khlong Toei District, Bangkok 10110

設立：2023年7月3日

代表取締役社長：今泉 有道

事業内容：中古衣料・服飾品の買取販売店の運営

■セカンドストリートタイ 公式サイト・公式SNS アカウント

・公式サイト：https://2ndstreet-th.com

・YouTube：https://www.youtube.com/@2ndStreetThailand

・Instagram：https://www.instagram.com/2ndstreet_th

・Facebook：https://www.facebook.com/2ndStreetThailand/