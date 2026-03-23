春の新作ケーキ4種が登場　ペストリーシェフ佐藤浩一が素材の調和にこだわった柑橘・抹茶・苺・レモンの魅力を楽しむ　季節限定スイーツ

相鉄ホテル株式会社見た目も華やかな春らしい新作ケーキ４種類

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、自家製の焼きたてパンや季節のフルーツを使用したスイーツを取り揃えるペストリーショップ「ドーレ」（B1F）にて、春限定の新作ケーキ4種を2026年4月1日（水）より販売いたします。

季節が移ろう春から初夏をイメージし、ペストリーシェフ佐藤が素材の調和と奥行きにこだわった季節限定スイーツが新たに登場いたします。厳選した柑橘や抹茶、苺など、素材本来の繊細な香りや味わいを余すことなく引き出し、ひとつひとつ丁寧に仕上げました。新作スイーツは全4種。それぞれが春のうららかな光、初夏の清らかな風を感じさせる表情を持ったラインナップでご用意いたします。旬のフルーツの爽やかな味わいが楽しめる「ホワイトショコラオランジュ」、香り高い抹茶を贅沢に使用した和テイストの「抹茶オペラ」、苺とヨーグルトが見事な調和を奏でる「フレーズヤウルト」、そして宮崎レモンを主役に、上品な香りと酸味を生かした「エクレールシトロン」と素材選びと技術が光る珠玉のスイーツコレクションです。

新生活のスタートを祝う場面や、お祝い事が増えるこの季節を華やかに彩る4種のスイーツ。お仕事帰りのご褒美や、ご自宅でのティータイムはもちろん、大切な方への手土産や贈り物にもおすすめです。素材と素材が出会うことで生まれる、計算し尽くされた味わいのハーモニー。ペストリーショップ「ドーレ」ならでは季節を愉しむ上質な味わいに、笑顔が広がるひとときをお過ごしください。

【春の新作ケーキ ４種 概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/237/ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

■場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

■時間：10:00～19:00

■期間・料金：

・ホワイトショコラオランジュ 800円

4月1日（水）～9月30日（水）

・抹茶オペラ 750円

ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

4月1日（水）～7月31日（金）

・フレーズヤウルト 800円

4月1日（水）～6月30日（火）

・エクレールシトロン 600円

4月1日（水）～7月31日（金）

【ホワイトショコラオランジュ】

春から初夏の訪れを感じさせる爽やかな味わいのケーキです。オレンジのジュレにパッションフルーツやグレープフルーツを合わせ、ホワイトショコラの上質な甘さと絶妙に調和させました。ジュレのフレッシュな酸味とムースのまろやかさが織りなすコントラストは、ひと口ごとに季節の息吹を感じさせてくれます。

【抹茶オペラ】

香り高い抹茶と爽やかな柑橘の余韻が織りなす和のケーキです。ビスキュイや滑らかなクリームを何層にも重ね、見た目も美しいケーキに仕立てました。間には、レモンとゆずのコンフィチュールを忍ばせており、爽やかでほのかな酸味が抹茶の奥深い味わいを一層引き立てます。

【フレーズヤウルト】

苺の季節の余韻を存分に味わえる、華やかで春らしい気分を味わえるケーキです。「ヤウルト」は、フランス語でヨーグルトを意味し、苺の甘さとヨーグルトの酸味が絶妙なハーモニーを奏でます。可愛らしいピンク色のフォルムは見た目にも華やかで、特別なひとときを彩ります。

【エクレールシトロン】

宮崎県産レモンの上品な味わいを最大限に活かしたスイーツです。レモンを皮ごと贅沢に使用した特製コンフィチュールをアクセントに加え、柑橘ならではの爽やかな香りと心地よい酸味が口いっぱいに広がります。素材のシンプルな魅力を引き立てることにこだわり、ひと口ごとにレモンの清々しさと優雅な余韻をご堪能いただけます。

【ペストリーシェフ 佐藤 浩一（さとうひろかず）プロフィール】

銀座「マキシム・ド・パリ」にてパティシエとしてのキャリアをスタート。10年にわたる研鑽の中でフランス菓子の奥深い世界に魅了され、渡仏。2000年、パリに誕生した「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」の創業時よりスーシェフとして携わり、日本国内各店の立ち上げにも貢献。素材本来の持ち味を丁寧に引き出しながら、異なる食感のパートを組み合わせ、凝縮感のある味わいのケーキを追求。華美な装飾を控えたシンプルでスタイリッシュなデザインが特徴で、多くのお客さまから高い評価を得ている。スペシャリテは、チョコレートの豊かな香りと深みを引き出したケーキやマカロン。繊細な食感とともに、印象に残る味わいを多くのファンに提供しつづけている。2025年8月より、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ペストリーシェフに就任。世界中のお客さまが集うシェラトンの舞台で、国際的な感性と経験を活かし、横浜の地にふさわしい唯一無二のスイーツを皆さまにお届けします。

備考：

※記載料金には、消費税が含まれます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約： 045-411-1188（10:00～19:00）

https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/dorer/

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