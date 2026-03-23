心地よく、環境に寄り添うサステナブルステイへ 三井ガーデンホテルズ、国内32施設で連泊時の客室清掃基準を改定

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)は、環境負荷低減に向けた取り組みをさらに推進するため、2026年4月1日(水)より三井ガーデンホテルズ国内32施設にて、連泊時の客室清掃基準を改定いたします。

当社は、お客様の快適性を大切にしながら、自然・人・地域が調和する“サステナブルステイ”の実現を目指しています。

■連泊時の客室清掃基準を改定、ベッドシーツ交換を原則「3日に1回」へ変更

当社では、水資源の保全やCO2排出削減をはじめとした環境配慮の取り組みを継続的に進めています。今回の客室清掃基準の改定は、その取り組みをさらに発展させるものです。

【対象施設】

国内の三井ガーデンホテルズ32施設

※三井ガーデンホテル銀座築地は、開業時より環境に配慮した独自の清掃ルール運用中のため、本基準適用外

※三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ、三井ガーデンホテル岡山はリニューアルオープン後より変更。

【新基準】

従来は、ベッドシーツを含むリネン類の交換を毎日実施しておりましたが、今後は「3日に1回(4泊目に全交換)」を新基準として運用いたします。

なお、お客様のご希望に応じてシーツ交換も承ります。シーツ交換をご希望の場合は、客室内の「シーツ交換リクエストカード」をベッドの上に置いてお知らせください。

シーツ交換以外の毎日の清掃は、これまでと同様に、ベッドメイク・タオル交換・ゴミ回収・客室清掃を行い、快適なご滞在を丁寧にサポートいたします。

■当社のサステナビリティへの取り組み

当社では、人と地球にやさしいホテル運営の実現を目指し、さまざまな環境に配慮した取り組みを推進しています。お客様の快適性を保ちながら、環境負荷を抑え、未来につながる豊かな社会づくりに貢献してまいります。

https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/

アメニティ包材の環境配慮素材への変更

歯ブラシ・ヘアブラシ・レザーなど一部のアメニティにおいて、自然由来のバイオマスプラスチックの使用や紙包材への切り替えを進めています。さらに、印刷には安全性と環境負荷低減の観点から、水性インキを用いたフレキソ印刷を採用し、プラスチック使用量削減と地球環境への配慮を強化しています。

全ホテルの使用電力をグリーン化

三井ガーデンホテルズをはじめとした当社運営ホテルでは、全施設の使用電力を「グリーン化」し、実質CO2排出ゼロの電力へ転換いたしました。

非化石証書などを活用し、再生可能エネルギーの利用を促進することで、脱炭素社会の実現に向けた取り組みをより力強く推進しています。

フードロス削減への取り組み

ホテルで提供する料理の適正量を把握するため、ビュッフェで発生した残食量を継続的に測定しています。

また、フードシェアリングサービス 「TABETE（タベテ）」 を活用し、ビュッフェで生じた未利用食品を必要とする方へ届ける取り組みを導入。食品廃棄の削減と資源循環を促し、持続可能な食の提供を目指しています。

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。 2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITYMATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。