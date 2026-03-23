【東京メトロ×街ハック！】没入型体験ゲーム『メトロタイムゲート　ルビーエクスプレス』開催！物語は１枚の乗車券から始まる。

株式会社休日ハック

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、地域コンテンツを軸にした体験型サービス「街ハック！」を展開する株式会社休日ハック（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 和貴、以下「休日ハック」）と共同で、没入型体験ゲーム『メトロタイムゲート』の完全新作となる「ルビーエクスプレス」編を、２０２６年４月３日（金）から同年９月30日（水）の間、期間限定で開催します。

『メトロタイムゲート』は、参加者自身が主人公となり、東京の街を巡りながら物語を進めていく没入型体験ゲームです。これまでに「キャラクターの魅力が高い」「物語への没入感がある」など多くの反響をいただいており、本作では現実世界での体験要素をさらに強化。街そのものが物語の舞台となる、より没入感の高いゲーム体験へと進化しました。

本作は完全新作ストーリーとして展開し、前作に参加されていない方でもお楽しみいただけます。

体験イメージ

参加者は体験キット（※東京メトロ24時間券は付属しません）を購入後、専用サイトにニックネームを登録。描き下ろしキャラクターとともに、東京メトロ沿線の各所を巡りながら出題されるミッションに挑戦します。街での行動と物語が連動し、“あなた”が主人公となるストーリーが展開します。

本作には、漫画家・渡邉健一氏による描き下ろしキャラクターが登場します。丸ノ内線をオマージュした下地 真瑠（しもち まる）をはじめとした9路線のキャラクターたちとともに、東京の街を舞台にした物語をお楽しみください。

１ 『メトロタイムゲート』とは

『メトロタイムゲート』は、東京メトロと休日ハックが共同開発した、参加者自身が主人公となり東京の街を巡りながら物語を進めていく没入型体験ゲームです。

体験キットを購入後、漫画を読み、専用サイトにニックネームを登録すると、物語の中に“あなた”が登場します。漫画で得られる情報や手がかりをもとに実際の街を巡り、ゲームを攻略することで、現実世界での行動と物語が連動し、“あなた”が主人公となるストーリーが展開していきます。

漫画およびオリジナルキャラクターは、漫画家・渡邉健一氏による描き下ろしです。キャラクターから名前を呼ばれ、プレイヤー自身が物語の中心となる没入体験をお楽しみいただけます。

本作は完全新作ストーリーとして展開し、これまで本シリーズに参加されていない方でもお楽しみいただけます。



■企画詳細ページ：https://metrotimegate.com/v3

ストーリーのあらすじメインビジュアルストーリー

物語は1枚の「乗車券」から始まる。東京メトロオリジナルキャラクターとともに東京メトロ沿線を巡り、物語を攻略しよう。

※乗車券はゲームのアイテムであり、実際には使用いただけません。

※東京メトロにご乗車の際には別途乗車券をご購入ください。

＜主要キャラクター＞

【丸ノ内線】下地 真瑠（しもち まる）

【銀座線】 下地 銀三郎（しもち ぎんざぶろう）

【副都心線】都 副（みやこ ふく）

【日比谷線】日比谷 堅護（ひびや けんご）

【半蔵門線】地門 半蔵（じもん はんぞう）

【有楽町線】有北 楽々（ありきた らら）

【南北線】 有北 みなみ（ありきた みなみ）

【千代田線】湯島 千代（ゆしま ちよ）

【東西線】 東 そら（あずま そら）

キャラクター一覧

メトロタイムゲート 公式X（旧：twitter） https://x.com/metro_timegate(https://x.com/metro_timegate)

２ 開催期間

２０２６年４月３日（金）～２０２６年９月３０日（水）

３ 発売期間

２０２６年３月２３日（月）～２０２６年９月３０日（水）２０時００分まで

※在庫状況により、早期完売となる場合がございます。

※最新状況は、メトロタイムゲート ルビーエクスプレスサイト

（https://metrotimegate.com/v3）にてご確認ください。

４ 体験キットの種類および発売金額

（１）本編

ルビーエクスプレス編の本編

所要時間：約3～5時間

金額：2,500円（税込）

（２）真相編

事件の真相に迫る追加ストーリー

所要時間：約2～3時間

金額：2,200円（税込）

（３）本編+真相編セット

所要時間：約5～8時間

金額：4,480円（税込）

本編キット真相編キットセット品キット

※本編のみでも完結しますが、真相編ではより充実したストーリーをお楽しみいただけます。

※東京メトロ２４時間券は付属いたしません。「メトロタイムゲート」へのご参加には、便利な「東京メトロ２４時間券」がオススメです。

「東京メトロ２４時間券」について

・発売価格 ： 大人７００円／小児３５０円

・有効区間 ： 東京メトロ線全線

・発売箇所 : 【前売り券】オンライン発売

【当日券】東京メトロ線各駅の券売機

(購入当日の終電までにご利用のない場合は無効となります。)

５ 参加方法および体験キットの購入方法

体験キットの購入方法は３種類ございます。

※引換数、販売数には制限がございます。予めご了承下さい。



※真相編の単品購入は（1）店舗での引換（事前予約制）のみとなっております。

参加方法及び購入方法

（1）店舗で引換（事前予約制）の場合

1 メトロタイムゲート ルビーエクスプレスサイト（https://metrotimegate.com/v3#howtobuy）

から該当商品の街ハック！チケットサイトへアクセス。

2 引換日・引換箇所・数量を選択し、指定の方法で決済。

3 決済完了後に発行された電子チケットを、指定した引換日に引換箇所で提示し、体験キットを受け取る。

※ご購入後のキャンセルは原則としてお受けできません。

※やむを得ない事情によりキャンセルが発生する場合は、所定の手数料が発生いたします。

<キットの引換箇所>

キットの引換箇所

※引換箇所や営業時間は変更となる場合がございます。

※営業時間は変更となる場合がございます。

（2）店舗で購入（事前予約なし）の場合

<キットの発売箇所>

キットの発売箇所

※発売箇所や営業時間は変更となる場合がございます。

※営業時間は変更となる場合がございます。

（3）ECサイト購入（ご自宅お届け）の場合

1 メトロタイムゲート ルビーエクスプレスサイト（https://metrotimegate.com/v3#howtobuy）

から該当商品の街ハック！ECサイトへアクセス。

2 数量を選択し、指定の方法で決済。

3 ご自宅（ご指定いただいた住所）で体験キットを受け取り。

※ご購入後のキャンセルは原則としてお受けできません。

※やむを得ない事情によりキャンセルが発生する場合は、所定の手数料が発生いたします。

※送料はお客様のご負担とさせていただきます。なお、本編＋真相編セットは送料無料です。

6 お問い合わせ先

問合せフォーム：https://forms.gle/ewGpegvxSw9SrgCz7

7 注意事項

・ 本体験に付属する乗車券はゲームのアイテムであり、実際にはご使用いただけません。

・ イベント参加中、ホームや駅構内を歩く際には、周囲の安全に十分お気を付けください。

・ 一般のお客様のご迷惑になるような場所での謎解きはご遠慮ください。

・ 駅社員や乗務員、定期券うりば社員は、謎のヒントや答えを持っておりません。

・ 携帯電話はマナーを守ってご使用ください。

・ マンガの閲覧や解答入力にスマートフォンやタブレット等、インターネットに接続できる端末が必要です。充電切れにはご注意ください。

・ 本プログラムは、実施期間中すべて同じ内容で実施いたします。これからプログラムをお楽しみいただくお客様のために、謎の問題、解答、配布物をブログやＳＮＳなど、インターネットで公開することや、譲渡・転売することは固くお断りいたします。

８ 主催

東京地下鉄株式会社

株式会社休日ハック

株式会社休日ハック 街ハック！について

「あらゆる人生を痛快で面白く」をビジョンに、何かしたいけど何をすれば良いかわからない、新しい挑戦やワクワクする楽しい事がしたいと考えている人々に、自分では思いつかないような最高の出会いや体験を提供します。世の中にある魅力的な体験を通して、人々の「人生の枠」を広げていくことを目指します。

HP：https://www.machihack.com/