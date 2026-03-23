ビースタイルメディア 応募戦略責任者が登壇　― Hakuhodo DY ONE×日本テレビ共催セミナー

株式会社ビースタイル ホールディングス

株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、2026年3月24日（火）に開催されるセミナー「デジタルで、テレビを買う新時代へ ～運用型テレビCMが真のメディア最適を実現～」に、応募戦略統括の國府田嘉昭が登壇することをお知らせいたします。

本セミナーは、株式会社Hakuhodo DY ONEおよび日本テレビ放送網株式会社が共催し、デジタルとテレビ広告の融合が進む中で、運用型テレビCMの最新手法や活用事例について紹介します。

当社からは応募戦略統括の國府田嘉昭が登壇し、しゅふ特化型求人サイト「しゅふＪＯＢ」の運営を通じて蓄積した知見をもとに、広告活用事例についてトークセッション形式でお話しする予定です。

■セミナー概要

・セミナー名：デジタルで、テレビを買う新時代へ ～運用型テレビCMが真のメディア最適を実現～

・開催日時：2026年3月24日（火）15:00～16:00

・開催形式：ハイブリッド形式（会場＋オンライン配信）

・共催：株式会社Hakuhodo DY ONE、日本テレビ放送網株式会社

■詳細・お申し込み

セミナーの詳細は、下記URLよりご確認ください。

http://oneder.hakuhodody-one.co.jp/seminar/digital-tv-260324

■当社登壇者の紹介株式会社会社ビースタイルメディア 応募戦略統括國府田嘉昭

1982年生まれ。2005年、株式会社ビースタイル（当時）に新卒第1期生として入社。女性の就業支援事業や新規事業の立ち上げ、起業・経営コンサルティングを経て、2015年より『しゅふＪＯＢ』に参画。事業責任者としての経験を活かし、現在は応募獲得戦略の責任者として、集客やUI/UX開発など、部門横断での事業成長サイクルの構築を担う。

しゅふＪＯＢについて

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＜第3回 日本サービス大賞 厚生労働大臣賞を受賞しました＞

https://service-award.jp/result_detail03/labor01.html 新しいタブで開きます

*2024年2月実施。しゅふJOB会員1323名のアンケート調査結果より

ビースタイルグループについて

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、 その時代の社会課題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。

創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や 多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、 業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 「かかわる全ての人が、かかわることでよくなる」を実現してまいります。

https://www.bstylegroup.co.jp