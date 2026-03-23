劇場版『名探偵コナン　ハイウェイの堕天使（だてんし）』の公開を記念し「ＪＲ東日本　名探偵コナンスタンプラリーを実施します！」

東日本旅客鉄道株式会社

スタンプラリーポスター

１．開催概要

（１）期間

２０２６年４月１７日（金）～６月２１日（日）

※賞品の引き換えは６月２２日（月）まで

（２）スタンプ設置駅

１.「ＦＩＬＥ．１ 特別な３組（チョイス）」

「ＦＩＬＥ．２ ２７マスの完全達成（コンプリート）」

全２７駅（首都圏エリアのＪＲ東日本２６駅と東京モノレール１駅）

２.「特別編 ハイウェイの堕天使」

全２駅（仙台駅、長野駅）

※どちらの駅もスタンプの絵柄・賞品は同じです。

※詳細は以下のスタンプラリーエリアマップをご参照ください。

※横浜駅、大崎駅以外の各駅のキャラクターは公式Ｘアカウント（＠JREconan）で

順次ヒントを発表します。

スタンプラリーエリアマップ

横浜駅（江戸川コナン）

大崎駅（毛利蘭）

（３）参加方法と達成賞

まずはスタンプ台紙をゲットしよう！

※スタンプ台紙は首都圏の主な駅・新幹線スタンプ設置駅等で４月１７日（金）より配布します。

※スタンプ台紙は、１人１冊でお願いします。２冊以上お持ちでもお渡しする賞品は１個です。

※達成賞は全て数量限定（先着順）です。

■ＦＩＬＥ．１ 特別な３組

１.首都圏エリアに設置された２７駅のスタンプから、あなたの好きなキャラクターを６駅分組み合わせよう！

※異なるスタンプの組み合わせのみ有効となります。

※特別編のスタンプは対象外です。

２.達成賞

・名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード

「江戸川コナン&世良真純」

「萩原千速＆横溝重悟＆萩原研二＆松田陣平」

※上記２枚１組でお渡しします。

ＦＩＬＥ．１達成賞

■ＦＩＬＥ．２ ２７マスの

１.首都圏エリア２７駅のスタンプを全て集めて、全駅コンプリートを目指そう！

※特別編のスタンプは対象外です。

※ＦＩＬＥ．２の賞品引き換えは上野賞品引換カウンターのみです。

横浜賞品引換カウンターでは引き換えできませんのでご注意ください。

※賞品の引き換えはおひとり様１個です。

２.達成賞

・２７マスの完全達成証＆ミニクリアファイル

・名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード「江戸川コナン&世良真純」（キラバージョン）

ＦＩＬＥ．２達成賞

さらに抽選で７５名様に、江戸川コナン役の高山みなみさんまたは世良真純役の日高のり子さんいずれかのサイン入り劇場版ポスターや劇場版グッズをプレゼント！

※劇場版グッズにサインはありません。

※ＦＩＬＥ．２達成賞に同封されている「抽選賞品応募用シリアルナンバーカード」から

専用応募サイトへアクセスしてご応募ください。

劇場版ポスター

■特別編 ハイウェイの堕天使

１.新幹線で仙台・長野へ行って、今回だけのスペシャルメンバーのスタンプを押そう！

※特別編の賞品引き換えは上野賞品引換カウンターのみです。

横浜賞品引換カウンターでは引き換えできませんのでご注意ください。

※賞品の引き換えはおひとり様１個です。

※特別編（仙台駅・長野駅）のスタンプの絵柄・達成賞の内容は同一です。

スタンプ台紙の押印欄は一駅分のみ。どちらか一駅のスタンプで達成賞がもらえます。

２.達成賞

・アクリルスタンドキーホルダー 江戸川コナン 毛利蘭

・名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード

「萩原千速＆横溝重悟＆萩原研二＆松田陣平」（キラバージョン）

特別編達成賞

（４）賞品引換カウンター

スタンプを集めて、賞品引換カウンターへスタンプ台紙をお持ちいただくと賞品をプレゼントします。

１.上野賞品引換カウンター

受付場所：上野駅入谷改札外２階通路

受付期間：４月１７日（金）～６月２２日（月）

受付時間：１１：３０～１８：００

引換賞品：ＦＩＬＥ．１／ＦＩＬＥ．２／特別編

上野賞品引換カウンター

２.横浜賞品引換カウンター

受付場所：東横線・みなとみらい線 横浜駅地下２階南北連絡通路内「ＨＡＭＡ Ｂ２」

※ＪＲ横浜駅改札外

受付期間：４月１７日（金）～６月２２日（月）

受付時間：１１：３０～１８：００

引換賞品：ＦＩＬＥ．１のみ

※ＦＩＬＥ．２、特別編の引き換えは上野賞品引換カウンターのみです。

横浜賞品引換カウンターでの引き換えはできませんのでご注意ください。

※スタンプ台紙を２冊以上お持ちでも、お渡しする賞品は１個です。

横浜賞品引換カウンター

２．スペシャル企画

（１）駅構内特別アナウンス

江戸川コナン（ＣＶ：高山みなみさん）によるアナウンスが首都圏の一部の駅で流れます。

スタンプラリー開催期間中にあなたの最寄り駅でも聞けるかも！？ お楽しみに！

期間：２０２６年３月下旬以降

※放送される駅および時間等の駅へのお問い合わせはご遠慮ください。

※ホーム上のアナウンス放送はありません。



（２）名探偵コナンカードゲーム展示＆対戦交流会 ｉｎ ＳＨＡＫＯＢＡ

名探偵コナンカードゲームの展示と対戦交流会を実施します。

日時：２０２６年５月４日（月・祝） １２：３０～１９：３０

場所：ウォーターズ竹芝 アトレ竹芝シアター棟１階 ＳＨＡＫＯＢＡ

公式ＨＰ：https://www.takaratomy.co.jp/products/conan-cardgame/

※対戦交流会は名探偵コナンカードゲームのカードルール相談コミュニティより

事前応募が必要です。詳しくは上記名探偵コナンカードゲームの公式ＨＰをご覧ください。

※名探偵コナンカードゲームの展示については、出入り自由です。ぜひお立ち寄りください！

（３）「名探偵コナン 謎解きチャレンジ」がアトレ大井町・アトレ亀戸へやってくる！

アトレ大井町・アトレ亀戸館内にある謎を解き進めて隠された財宝を見つける

謎解きラリーです。江戸川コナンとの撮影会も実施します。

■２０２６年５月１６日（土） アトレ大井町

謎解きチャレンジ：１１：００～１７：００ ※受付終了１６：３０

撮影会：１.１１：００ ２.１３：００ ３.１５：００ ※各回３０分

■２０２６年５月２３日（土） アトレ亀戸

謎解きチャレンジ：１１：００～１７：００ ※受付終了１６：３０

撮影会：１.１１：００ ２.１３：３０ ３.１５：００ ※各回３０分

※参加費は無料です。

※謎解きチャレンジは各日先着３００名様限定です。

※撮影会は各日３回実施します。

また謎解きチャレンジご参加の有無にかかわらず各回先着３０組限定です。

※詳細は４月１日（水）以降、アトレ大井町、アトレ亀戸の公式ＨＰをご確認ください。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・T M S 1996

（４）名探偵コナンゼミ連動企画「ナゾトキクイズ」

仙台駅・長野駅のスタンプ台付近及び賞品引換カウンターでお子さまも楽しめる

「名探偵コナンゼミ」からのナゾトキクイズを出題します。

スタンプラリー「特別編 ハイウェイの」とあわせてぜひチャレンジしてください！

３．情報発信について

参加方法や賞品の在庫状況などの最新情報は、公式ＷＥＢサイトまたは公式Ｘアカウントをご覧ください。

■「ＪＲ東日本 名探偵コナンスタンプラリー」公式ＷＥＢサイト

https://www.jreast.co.jp/tokyo/jreconan

■「ＪＲ東日本 名探偵コナンスタンプラリー」公式Ｘアカウント（＠JREconan）

https://x.com/JREconan

公式ＷＥＢサイト

公式Ｘアカウント

主催：東日本旅客鉄道株式会社

協力：株式会社タカラトミー、横浜高速鉄道株式会社、東京モノレール株式会社、一般社団法人竹芝タウンデザイン、株式会社アトレ アトレ竹芝

企画・編集：株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社エイエイピー (C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

４．作品紹介

【劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕(だ)天使(てんし)』】

風の女神(エンジェル)VS黒き堕天使(ルシファー) 旋風巻き起こす史上最速(リミットブレイク)バトルミステリー、いざ開戦(レーススタート)!!

２０２６年４月１０日（金）Ｒｏａｄ Ｓｈｏｗ

タイトル：劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕(だ)天使(てんし)』

原作：青山剛晶「名探偵コナン」（小学館「週刊サンデー」連載中）

監督：蓮井隆弘

脚本：大倉崇裕

音楽：菅野祐悟

声優：江戸川コナン・高山みなみ、毛利蘭・山崎和佳奈、毛利小五郎・小山力也、萩原千速・沢城みゆき、萩原研二・三木眞一郎、松田陣平・神奈延年

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：小学館、読売テレビ、日本テレビ、ＳｈｏＰｒｏ、東宝、トムス・エンタテインメント

配給：東宝

公式ＨＰ：https://www.conan-movie.jp/2026/

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

【名探偵コナンカードゲーム】

ゲーム紹介：「名探偵コナン」に登場するキャラクターたちと共に、相手よりも早く事件解決を目指すトレーディングカードゲームです。２０２４年５月に株式会社タカラトミーより発売。パートナーカード、事件カード、そして自分で構築した４０枚のデッキを使い、証拠を集めたり相手の事件にアクションしたりしながら、探偵と力を合わせて勝利を掴みます。

公式ＨＰ：www.takaratomy.co.jp/products/conan-cardgame/

(C)青山剛昌／小学館 (C) ＴＯＭＹ