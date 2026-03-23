《「ビーン太くん(R)」を探せ！キャンペーン》を実施！

味の素AGF株式会社

味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、味の素AGF (株) LINE公式アカウントおいて、《「ビーン太くん(R)」を探せ！キャンペーン》を2026年3月23日（月）14時から2026年6月1日（月）14時まで実施します。

期間中、味の素AGF(株) LINE公式アカウントに友だち追加をしていただくと、《「ビーン太くん(R)」を探せ！キャンペーン》タブから参加が可能になります。味の素AGF公式ホームページサイト内にかくれている「ビーン太くん(R)」のイラストをタップすると、味の素AGF(株) LINE公式アカウントのキャンペーンコンテンツにポイントが貯まり、10か所見つけると抽選に応募ができます。応募された方の中から抽選で100名様にAGF(R)オリジナルマグカップと新商品詰め合わせセットが当たります。

■AGF(R)公式キャラクター「ビーン太くん(R)」とは

コーヒーの精。眠そうな目をしているのは、コーヒーのパワーで皆さんの眠気を吸い取っているからかも。使命は、コーヒーでみんなを幸せにすること。芽のようにみえるものは「アンテナ」で、おいしいコーヒーやブレイクタイムをより楽しくしてくれる紅茶やココアの情報も集めています。

【「ビーン太くん(R)」を探せ！キャンペーン実施概要】

■キャンペーンURL

右記のURLが開かない場合は、二次元コードを読み取ってください。

※本キャンペーンは、スマートフォンからのみアクセス可能となります。パソコンからはアクセスできませんので、ご了承ください。

キャンペーンURL :https://liff.line.me/2007794624-M2Nxpo44/landing?follow=%40154iqeek&lp=tLcd6s&liff_id=2007794624-M2Nxpo44■期間

2026年3月23日（月）14:00 ～ 2026年6月1日（月）14:00

※やむを得ない事情により、応募期間は予告なく変更となることがあります。

■賞品

AGF(R)オリジナルマグカップと新商品詰め合わせセット【100名様】

「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック 芳醇グレープフルーツジャスミンティー7本、「ブレンディ(R)」 スティック 冷たい牛乳でつくるクリーミーカフェオレ7本、「ブレンディ(R)」 スティック 冷たい牛乳でつくるクリーミーキャラメルカフェオレ７本、「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」 スティックブラック マスターのこだわりブレンド16本、「ブレンディ(R)」 ポーション フルーツティー 3種の果物ミックス6個

■応募方法

※賞品の発送はお客様によるお届け先情報入力後、2026年6月下旬以降を予定しております。配送事情などにより遅れる場合がございます。予めご了承ください。

【当選連絡】

※味の素AGF(株) LINE公式アカウント「味の素AGF」よりLINEメッセージにてご連絡いたします。LINEメッセージを受信可能な設定にてご応募をお願いいたします。

※当選メッセージ内に、賞品発送に必要な情報を登録するフォームへのURLを記載いたしますので、指定された期限までにご登録ください。万が一、指定の期限を過ぎてしまった場合は当選が無効となります。予めご了承ください。

※景品表示法の規定により、弊社で実施中の他のキャンペーンとの重複当選はできない場合がございます。

※当選通知の時点で、下記のいずれかに該当する場合、当選権利は無効となりますのでご注意ください。

・味の素AGF(株) LINE公式アカウントの友だち登録を外されている（ブロックしている）場合

・LINEを退会されている場合

・メッセージに記載された期日までに、必要な情報の登録がなかった場合

・その他LINEルール違反等により受信できない場合

※当選が無効となった場合、その後、賞品の送付依頼をいただいたとしても一切受け付けかねます。なお、無効となった当選が発生した場合、当選人数は上記記載の数に達しないことがあります。

【全体に係る注意事項】

※本キャンペーンはLINE社とは関係ありません。

※LINEは利用規約を遵守のうえで利用してください。

※未成年者の場合、親権者による本規約および本キャンペーンの応募についての 同意を得た方のみご応募ください。

※お使いいただいているパソコン環境、また一部の携帯電話ではご応募いただけない場合がございます。

※登録期限までに発送先情報を登録いただけなかった場合、登録住所等に不備があった場合、連絡不能等の理由により賞品の配送ができない場合は、当選を無効とします。

※当選結果に関するお問合せにはお答えできかねますのでご了承ください。

※賞品の転売、当選権利の第三者への譲渡は禁止します。

※他の商品や現金との交換、引換はいたしません。

※賞品到着後の紛失、破損などにつきましては対応いたしかねます。

※同一人物による重複当選が判明した場合には、一方のみを当選といたします。

※弊社が不正とみなした方は抽選の対象外とさせていただきます。

※反社会的勢力による応募と判明した場合、当選は無効となります。

※当社は、やむを得ない理由により、事前の予告なく、本キャンペーンを中止または本キャンペーンの内容（本規約の内容を含みます）の変更をする場合がありますので、予めご了承ください。

※なお、当該変更、中止により生じた損害について、当社の故意または重過失の場合を除き、当社は一切責任を負いません。

【賞品発送に係る注意事項】

※賞品の発送は随時行います。配送事情などにより遅れる場合がございます。予めご了承ください。

※賞品の発送に当たり、発送方法・発送日程・時間帯指定等のご希望にはお答えできません。

※賞品のお届け先は、日本国内に限らせていただきます。

※住所の誤記、転居先不明、長期不在、受け取り拒否等の理由により賞品をお届けできない場合、当選は無効とさせていただきます。

※引っ越し等を理由に賞品のお届け先情報が変更となる可能性がある場合、必ずキャンペーン事務局までご連絡ください。

※連絡なく賞品が返送された場合は当選を無効とさせていただきます。

【免責事項】

※LINE社が提供するサービスのメンテナンスや不具合または応募者のご都合により、応募者が本キャンペーンへのエントリーや当選結果のご確認等が行えない状況であっても、当社は、係る状況を解決する義務を負いません。本キャンペーンは、細心の注意を払って運営をしていますが、当社は、提供する情報、プログラム、各種サービス、その他本キャンペーンに関するすべての事項について、その完全性、正確性、安全性、有用性等について、いかなる保証もするものではありません。

※本キャンペーンの応募により応募者に生じた一切のトラブル・損害（直接、間 接の損害別を問わず）等については、当社に故意にまたは重大な過失がある場

合を除き、当社は、賞品の店頭価格の合計を限度として、損害賠償責任を負います。ただし、当社に過失がない場合は、当社は、応募者および第三者に対し、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。

※応募者は、本規約に違反し、または本キャンペーンへの応募に起因して、当社に損害を与えた場合、当該損害の一切（合理的な弁護士費用を含みます）を賠償する責任を負います。

※応募者は、本規約に違反し、または本キャンペーンの応募に起因して、第三者（他の応募者を含みます）に損害を与えた場合、これを自己の責任と費用負担により解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。当社は、本キャンペーンの全部または一部について、応募者に事前に通知することなく変更または中止することができるものとし、本キャンペーンを完遂する義務を負いません。なお、必要と判断した場合には、応募者への予告なく本キャンペーンの内容を変更できる他、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要な措置をとることができます。

【個人情報の取扱いについて】

※応募者の個人情報は味の素AGFおよび業務委託先にて厳正に管理し、当選のご連絡や、賞品の抽選や発送、電子メール等による情報発信、および、個人を特定しない統計資料の作成の目的で使用させていただきます。また、その個人情報を、お客様の同意を得ないで業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません。(法令などにより開示・提供を認められた場合を除く)

※詳しくは下記当社WEBサイトに掲載のプライバシーポリシー(https://agf.ajinomoto.co.jp/privacy.html)をご覧ください。

【お問い合わせ先】

上記キャンペーンURL(https://liff.line.me/2007794624-M2Nxpo44/landing?follow=%40154iqeek&lp=tLcd6s&liff_id=2007794624-M2Nxpo44)から入り、記載のお問合せフォームよりアクセスください。

《「ビーン太くん(R)」を探せ！キャンペーン》事務局

※本キャンペーンのお問合せは、スマートフォンからのみアクセス可能な専用 フォームとなります。パソコンからはアクセスできませんので、ご了承ください。

※ご返答には、2～3日かかる場合がありますので、予めご了承ください。

※抽選結果等に関するお問合せにはお応えいたしかねます。

商品に関する一般のお客様からのお問合せ先：お客様相談室 Tel 0120-17-8651