DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』★5創作道具がもらえる「ムーラン祭」&イベント「ムーランのしあわせお給仕【Precious Connections】」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなキャンペーンとゲーム内イベントおよびピックアップガチャの開催をお知らせいたします

■『ムーラン祭』開催！

開催期間：2026年3月23日(月) 13:00～

イマージュ「ムーラン」の新衣装登場を記念し「ムーラン祭」を開催いたしました。

★5創作道具がもらえるログインボーナスや各種倍率アップキャンペーン等、様々な催しを実施いたします。

■レイドイベント『ムーランのしあわせお給仕【Precious Connections】』開催！

開催期間：2026年3月23日(月) 13:00～2026年3月31日(火) 12:59

レイドイベント「ムーランのしあわせお給仕【Precious Connections】」を開催いたしました。

レイドイベントでは、アテネスの各地区に出現したボスエネミーを討伐し、各地区から脅威を取り除きます。

各地区の脅威を全て取り除くと、各地区に出現したエネミーよりも強力な力を持っている真のボスがアテネスの近郊に現れます。しっかりと準備を整え、作戦を練ってイベントに挑みましょう。

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「おすすめはガレットなのだ♪」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

報酬交換で同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

カフェで幸せなひとときを過ごすルノワール

とムーラン。しかしルノワールが席を立った

瞬間、不運な出来事が連発してしまい……

■「ムーランのしあわせお給仕ピックアップガチャ」

開催期間：2026年3月23日(月) 13:00～2026年4月2日(木) 12:59

イベント「ムーランのしあわせお給仕【Precious Connections】」にて獲得点アップの効果がある、

新登場イマージュのピックアップガチャを期間限定で開催いたします。

また、ステップ5にて★5イマージュ「ムーラン(Made Happy♪)」を確実にゲットできる5ステップアップガチャも同時開催いたします。

＜★5イマージュ「ムーラン(Made Happy♪)」＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版、クラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。