病院運営支援サイト「しろぼんねっと」、会員数20万人を突破

株式会社ケアネット

株式会社ケアネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井勝博、以下「ケアネット」）が運営する、病院運営支援サイト「しろぼんねっと」（URL：https://shirobon.net(https://shirobon.net)）の会員数が、このたび20万人を突破いたしましたのでお知らせいたします。

「しろぼんねっと」は、診療報酬情報や施設基準、薬価・添付文書の検索・閲覧機能を備えた日本最大級の病院運営支援サイトです。医師・看護師・薬剤師といった専門職から、病院経営を担う事務長、現場を支える医事課スタッフまで、病院運営に携わる幅広い医療機関職員に日々活用されています 。

2025年2月の10万人突破から約1年という短期間で会員数が倍増した背景には、現場の切実な疑問を会員同士で解決する「Q&Aコミュニティ」の存在があります。蓄積された膨大な回答資産の閲覧が、多くの実務者の課題解決に直結したことで、現場を支えるプラットフォームとして、また医療現場に欠かせないインフラとしてさらに支持を広げています。

国内最大級の媒体力と最新の生成AI技術による利便性の向上

会員数の急増に伴い、サイト全体のトラフィックも拡大を続けています。現在、月間最大約281万ページビュー（PV）、月間約51万ユニークユーザー（UU）を記録しており、医療現場において重要な情報インフラとしての地位を確立しています。

また、最新の生成AI技術を活用し、2026年1月より医科診療報酬や施設基準に関する疑問に即時回答するチャットボット「しろぼんAI」の提供を開始いたしました。複雑な診療報酬体系や施設基準のルールを、キーワードや文章で尋ねるだけで迅速に検索・提示する本機能は、多くのユーザーに日々活用されており、現場の業務効率化に大きく寄与しています。

意思決定者へのダイレクトアプローチ

「しろぼんねっと」の会員構成は、理事長・院長といった医師や事務長などの管理職も多く、医療現場へのサービス導入を検討・採決する「意思決定者」の比率が高いことが特長です。

ケアネットはこの強みを活かし、病院経営層や管理部門へ情報を届けたい企業に対し、効果的なマーケティング支援を提供しています。20万人という強固な会員基盤を背景に、企業のブランド認知向上やオンラインイベント集客など、多様な課題解決を支援してまいります。

今後の展望

「しろぼんねっと」は今後も、病院運営に関連するIT/DX、人事、財務、労務管理など情報の網羅性を高めるとともに、AI技術を活用した新たな課題解決型サービスの開発を推進してまいります。 病院経営層・管理部門の多様なニーズに応えるプラットフォームとして、さらなる成長を目指します。

◆ ケアネットについて

ケアネットグループは、「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」をパーパスに掲げ、24万人の医師会員を有する「CareNet.com」（https://www.carenet.com/）を基盤に事業を展開。医療の人材・教育・経営から新薬の開発・治験・普及支援まで、医療・医薬分野の専門サービスを幅広く提供しています。ケアネットの会社概要についてはhttps://carenet.co.jp/をご参照ください。採用情報はhttps://carenet.co.jp/recruit/にてご覧いただけます。