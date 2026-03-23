DACグループ、次世代を担う若手・中堅社員主導の全社員参加型プロジェクトを経て、グループパーパスを新たに策定

株式会社DACホールディングス

広告業を中心とした事業を展開するDACグループ（本部：東京都台東区、代表：石川和則）は、100年企業に向けた確固たる指針として、新たなグループパーパスを策定したことをお知らせいたします。 本パーパスは、経営層によるトップダウンではなく、次世代を担う若手・中堅社員を中心に結成された組織「みらい会議」が主導し、全社員を巻き込んだボトムアップ型のプロジェクトを経て誕生しました。

【DACグループパーパス】

Do!different. “情熱”と“挑戦”で、関わる全ての世界を「豊か」に。

パーパスに込めた想い

私たちが大事にしてきた行動指針であり、価値基準である「DACイズム」の代表的な考え方「Do! different.」の精神を胸に、物質的な豊かさだけに留まらず、「楽しさ」や「感動」が溢れる心が豊かになるような世界を目指します。 これは私たちの志であり、広告による課題解決から、地方創生、社会貢献活動に至るまで、DACグループのすべての仕事がここにつながっています。

策定の背景：100年企業へ向けた「未来への架け橋」

DACグループは、「利他の精神」や「人を大切にする姿勢」、「挑戦」を企業文化の根幹とし、社員の人間的な成長を促すことで、社会やお客様にとって役立つ企業となることを目指してきました。しかし、組織規模が拡大し分社化が進む中で、世代や会社を超えた一体感の醸成が課題となっていました。 また、変化の激しいこの時代において、柔軟に対応し、新しいことに挑戦しやすくするためにもグループの軸を改めて言語化する必要性がありました。

ボトムアップ型の策定プロセス：社員の約3割（291名）が直接対話に参加

このパーパスは、経営層からの働きかけではなく、課題を感じていた、これからのDACを担うミドル・アッパー層および若手社員からなるプロジェクトメンバー33名が主体となって推進し、全社員を巻き込んで策定されました。

1.6つの分科会による多角的な調査

プロジェクトメンバー33名が「経営理念と価値観」「社会・市場のニーズ」「DACの強み・独自性」などの6つのテーマで分科会を形成し、半年間にわたる徹底的な調査・議論を行いました。

2.全社員アンケートとグループインタビューの実施

全社員アンケートを実施し、現場の社員が日頃感じている「やりがい」や「DACらしさ」を収集。さらに、各事業会社の若手からベテランまでを交えた少人数グループインタビューを実施し、社員のリアルな声をパーパスの土台としました。

3.プロセスを通じた「組織の活性化」と「メンバーの成長」

アンケート回答に留まらず、グループインタビューやディスカッションなどの対話の場に参加し、パーパスづくりに深く携わった社員は291名（全社員の約3割）にのぼりました。 また、プロジェクトメンバーへの事後アンケートでは、86.9%が「人間的に成長した」、87.0%が「自身の信念・夢・志を考えるきっかけになった」と回答しています。単なる言葉づくりにとどまらず、部署の垣根を超えた対話がメンバーの視座を高め、キャリアオーナーシップを育む大きな人材育成の場としても機能しました。社内アンケートにより最終選考された本パーパスは、「自分たちらしい」「ワクワクする」と最も多くの社員からの共感と支持を集めた言葉です。

今後の展望

ディスカッションを重ねるプロジェクトメンバー各分科会の調査結果を発表する様子

DACグループは、この新しいパーパスを「北極星」とし、変わらぬ土台である「人を大切にする企業文化（DACイズム）」を羅針盤として、既存の広告代理店の枠にとらわれないイノベーションを推進してまいります。 社員一人ひとりが、自律的に人間力を高めながら、関わる全ての人、地域、社会に「楽しさ」と「感動」を届ける100年企業を目指します。

DACグループについて

東京都台東区上野に本部を置く、創業63年の総合広告事業・人材ソリューション事業・観光ソリューション事業・グローバル広告事業を柱とする広告会社です。地方創生事業にも力を入れており、グループ内に農業法人や青少年の健全な育成を目的とする一般社団法人などもあります。

株式会社DACホールディングス

社名 ： 株式会社DACホールディングス

代表者： 石川 和則

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F

社員数： 975名（DACグループ総数）

URL ： https://www.dac-group.co.jp/