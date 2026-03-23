ベンチャー支援に向けて「アメックスのビジネス・マッチング・イベント」を神奈川で開催します

神奈川県

神奈川県は、昨年９月にアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（以下「アメリカン・エキスプレス」という。）と締結した「ベンチャー企業への支援に係る連携と協力に関する協定」の一環として、起業の実現やベンチャー企業の成長を支援するビジネスマッチングイベントを令和８年７月に開催します。併せて、このイベントに参加する県内の起業準備者・ベンチャー企業の募集を本日開始しましたのでお知らせします。

１ ビジネスマッチングイベント「【7/16 神奈川】アメックスのビジネス・マッチング 2026」について

(1) 概要

県内の起業準備者やベンチャー企業経営者約100名と、アメリカン・エキスプレスの法人カード会員等約200名、合計約300名の交流の場（マッチングイベント）「【7/16 神奈川】アメックスのビジネス・マッチング2026」を開催します。このマッチングイベントを開催することで、ベンチャー企業等の製品・サービスの認知度拡大、事業連携や販路拡大などビジネスの成長を支援します。

(2) 開催日時

令和８年７月16日（木曜日）17時から19時まで（16時半開場）

(3) 開催場所

BankPark YOKOHAMA（馬車道駅直結、JR・横浜市営地下鉄桜木町駅から徒歩５分）

（横浜市中区本町６丁目50-１ 1階 横浜アイランドタワー低層棟1階）

(4) 参加申込等

対象：県内で起業（法人登記）を予定する方、及び県内のベンチャー企業に限ります。

定員：100名まで ※定員を超えた場合は抽選となります。

費用：無料

参加申込：次のURLから令和８年5月29日（金曜日）までにお申し込みください。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=120803

(5) 参加のメリット

(6) 主催等

- 本マッチングイベントは、神奈川県内の起業準備者やベンチャー企業経営者、そしてアメックスの法人カード会員の既存法人・個人経営者等との出会い・交流の場となります。- 希望者は会場内に設置したブースに自らの製品・サービスを展示することができます（抽選制）。自社製品・サービス等のニーズ確認・顧客獲得などの機会を無料で得ることができます。

主催：株式会社George P. Johnson

(American Express Business Matching Platform運営会社)

共催：神奈川県

出資：アメリカン・エキスプレス

２ 取材について

取材が可能ですので、御希望の方は令和８年7月15日（水曜日）17時までに問合せ先まで御連絡ください。

【参考】アメリカン・エキスプレスについて

1850年に米国ニューヨーク州にて誕生したグローバルでペイメントやライフスタイルサービスを展開するブランドです。個人のお客様にはプレミアムなライフスタイルをサポートする商品や体験をお届けし、法人のお客様には経営の効率化やビジネスの成長を後押しする特典やサービスを提供しています。日本では、1917年（大正6年）に横浜に支店を開設して事業を開始し、現在は世界中に広がる1億以上の独自の加盟店ネットワークを通じ、トラスト・セキュリティ・サービスを柱に世界最高の顧客体験を提供しています。また、アメリカン・エキスプレスのカードは、JCBとの提携により、従来からのホテル、レストランに加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど日々の生活で使えるお店が広がり、タッチ決済が利用できる公共交通機関も日本全国で拡大しています。

http://www.americanexpress.jp

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井 電話045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話045-210-5636