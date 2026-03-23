バンドー神戸青少年科学館での当社展示公開のお知らせ

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、2026 年 3 月 25 日にリニューアルオープンするバンドー神 戸青少年科学館 北館 2 階「生命|産業」展示室において、当社展示を公開いたします。

1.リニューアルの展示テーマおよび概要

展示テーマ：神戸が支えるいのちとくらし

展示概要 ：神戸の企業の持つ技術を生命ゾーンと産業ゾーンに分けて紹介

2.当社展示内容

展示ゾーン：生命ゾーン

展示名 ：「不思議なじゃんけんバトル！じゃんけん、ぽん！」

展示内容 ：当社製品である「伸縮性ひずみセンサ C-STRETCH(R)」が付いた手袋を着用し、モニター

に登場するバンドー神戸青少年科学館キャラクター“シルミール”と「必ず勝つじゃんけん」、「必ず

負けるじゃんけん」といった不思議なじゃんけん体験をしていただきます。

体験を通じて、当社のテクノロジーが医療や介護の現場などで活用されていることを紹介するととも

に、子どもたちの知的好奇心を刺激し、科学への関心を高めることを目指しています。

当社展示：「不思議なじゃんけんバトル！じゃんけん、ぽん！」

バンドー神戸青少年科学館（神戸市立青少年科学館）：神戸市中央区港島中町 7-7-6

※当社は、2014 年 4 月から神戸市立青少年科学館のネーミングライツを取得しています。