大井町エリアのカフェ「ＰＡＲＫ　ＣＯＦＦＥＥ」において顔認証技術を活用したコーヒー回数券に関する実証実験を行います

東急株式会社

当社は日常の生活サービスのさらなる利便性向上を目的として、大井町エリアのカフェ「ＰＡＲＫ

ＣＯＦＦＥＥ」において顔認証技術を活用したコーヒー回数券に関する実証実験（以下、本実証実験）を株式会社日立製作所（以下、日立製作所）と連携し、２０２６年４月１日(水)から２０２６年６月

３０日(火)まで実施します。

本実証実験は実際に「ＰＡＲＫ ＣＯＦＦＥＥ」を訪れるお客さまを対象に、Ｍサイズドリンク(※１)

１２杯分に交換可能な回数券型デジタルチケットを顔認証でご利用いただき、手ぶらでコーヒーが購入できる快適な体験を提供・検証するものです。顔認証専用回数券は、店頭にて１００冊限定で

４，５００円（税込）で発売し、常時店頭で販売している回数券より１杯あたり約８０円おトクです。

ご利用の際はまず店頭で紙の顔認証専用回数券を購入します。その後、生体認証サービス

「ＳＡＫＵＬａＬａ」(※２)にて顔認証用情報を登録し、「ＳＡＫＵＬａＬａ」マイページにて回数券と顔認証用情報を連携します。店頭で顔認証回数券利用の旨を伝えると、店舗スタッフが顔認証端末を提示し、認証完了後に手ぶらでコーヒーが受け取れます。

「ＰＡＲＫ ＣＯＦＦＥＥ」は、大井町エリアのコミュニティ形成拠点となることを目指し２０２１年に当社が開業したカフェです。本実証実験で、すでに店頭で生じているリアルなコミュニケーションと顔認証技術のデジタル技術を融合させることで、より快適で便利なサービス体験の提供を検証します。

検証は、お客さまへの利用後アンケートと任意インタビュー、運営スタッフとの振り返りを通じて行い、お客さまの利便性向上だけでなく現場運営オペレーションの効率化への寄与も確認します。

近年、非接触でのサービス利用やキャッシュレス化へのニーズが高まる中、日常的に利用される店舗サービスにおいても、利用者の利便性向上が求められています。

交通事業、不動産事業、生活サービスなど日常生活に密接したサービスを提供する当社は、本実証実験で得られた知見を踏まえ、生活者の視点に立ったサービスの高度化に向けてさまざまな技術の活用を検討していきます。

※１ ハンドドリップと限定ドリンクは対象外

※２ 「ＳＡＫＵＬａＬａ」は、日立製作所と東武鉄道株式会社が共同で推進する生体認証を活用したデジタルアイデンティティの共通プラットフォームです。また、「ＳＡＫＵＬａＬａ」は東武鉄道株式会社の登録商標です。

本実証実験イメージビジュアル「ＰＡＲＫ ＣＯＦＦＥＥ」に設置する「ＳＡＫＵＬａＬａ」

【別紙】

■本実証実験 概要

（１） 実施期間：２０２６年４月１日(水)から２０２６年６月３０日(火)まで

（２） 実施場所：「ＰＡＲＫ ＣＯＦＦＥＥ」（東京都品川区大井一丁目８番３号、大井町駅より徒歩２分）

（３） 内容：「ＰＡＲＫ ＣＯＦＦＥＥ」のＭサイズドリンク１２杯分に交換可能な回数券型デジタルチケットを顔認証でご利用いただき、手ぶらでコーヒーが購入できる快適な体験を提供・検証する。

（４） 参加方法：

ご利用の際はまず店頭で紙の顔認証専用回数券を購入します。

その後、生体認証サービス「ＳＡＫＵＬａＬａ」にて顔認証用情報を登録し、「ＳＡＫＵＬａＬａ」マイページにて回数券と顔認証用情報を連携します。

店頭で顔認証回数券利用の旨を伝えると、店舗スタッフが顔認証端末を提示し、認証完了後に手ぶらでコーヒーが受け取れます。

（５） 回数券発売冊数：１００冊限定

（６） 回数券利用可能期間：２０２６年６月３０日(火)まで

（７） 回数券対象商品：Ｍサイズドリンク１２杯分

※ハンドドリップと限定ドリンクは対象外

※プラス料金でサイズ変更、ミルク変更、デカフェ変更が可能

※クーポンとの併用不可

８）各社の役割：

東急株式会社：実証実験の企画・運営

株式会社日立製作所：生体認証サービス「ＳＡＫＵＬａＬａ」の実証実験への適用

「ＰＡＲＫ ＣＯＦＦＥＥ」（店舗運営：株式会社シード）：実証実験の場の提供

（９）詳細事項：

・本実証実験において取り扱う生体情報を含む個人情報については、関連法令を遵守し、適切に管理した上で実施します。

・顔認証回数券は「ＳＡＫＵＬａＬａ」に登録している本人以外は利用できません。

・実証実験終了時に未使用分の顔認証専用回数券は、店頭で常時販売している紙の回数券（有効期限なし）に交換することが可能です。（交換期間は２０２６年７月１日（水）～9月30日（水）まで）

・１日の回数券利用上限はございません。

・回数券の店頭販売数が１００冊に達し次第、新規販売は終了となります。

本実証実験関連ページ：

https://www.tokyu.co.jp/pj/parkcoffee-ticket/?utm_source=tokyu&utm_medium=referral&utm_campaign=tokyu_oshirase&utm_content=announcement(https://www.tokyu.co.jp/pj/parkcoffee-ticket/?utm_source=tokyu&utm_medium=referral&utm_campaign=tokyu_oshirase&utm_content=announcement)

■生体認証サービス「ＳＡＫＵＬａＬａ」 概要

日立製作所と東武鉄道株式会社が共同で推進する生体認証を活用したデジタルアイデンティティの共通プラットフォームです。利用者がスマートフォンやＩＣカードなどを用いることなく、デジタル空間上に保存されている個人の属性情報(デジタルアイデンティティ)に、生体認証を活用して安全にアクセスすることで、業種を横断して、決済、ポイント付与、本人確認、ホテルのチェックイン、改札の入場、オフィス・スポーツクラブの入退館などのサービスをワンストップで実現するサービスです。

「ＳＡＫＵＬａＬａ」Ｗｅｂサイト：https://sakulala.com

■「ＰＡＲＫ ＣＯＦＦＥＥ」 概要

・所在地 ：東京都品川区大井一丁目８番３号

・延床面積 ：７９．４８平方メートル

・構造・規模 ：軽量鉄骨造２階建

・開業 ：２０２１年１０月１４日（木）

・設計・監理 ：株式会社東急Ｒｅ・デザイン

・店舗内装設計 ：株式会社ＴＳＵＭＵＪＩ

・施工 ：株式会社東急Ｒｅ・デザイン

・店舗運営 ：株式会社シード（自由が丘「Ｓｕｎｓｅｔ ｃｏｆｆｅｅ」）

以 上