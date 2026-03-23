「SQUARE ENIX POP UP STORE」が成田空港第2ターミナルに期間限定オープン!!

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、成田空港第2ターミナルに「SQUARE ENIX POP UP STORE」の期間限定出店が決定したことをお知らせいたします。

開催概要

店舗名：SQUARE ENIX POP UP STORE

開催場所：成田空港第2ターミナル本館4階 AIRPORT MALL

開催期間：2026年4月3日(金)～2026年9月27日(日)

営業時間：8:00～20:00

2026年4月3日(金)より、成田空港第2ターミナル本館4階 AIRPORT MALL内に、期間限定ショップ「SQUARE ENIX POP UP STORE」がオープンいたします。スクウェア・エニックス作品の関連グッズが多数ラインナップ！

空港ならではのモチーフを組み合わせた描き下ろしイラストを使用した新商品も登場いたします。

ご旅行やお出かけの際には、ぜひお立ち寄りください。

※「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、スクウェア・エニックスの人気シリーズ「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」、ディズニーとの共演によって生まれた「キングダム ハーツ」などの関連グッズや音楽商品、コミックグッズを中心に多数の商品を取り揃えた期間限定のショップです。

新商品

ピックアップアイテム

AIRPORT ドラゴンクエスト スライム アクリルキーホルダー 1,430円（税込）AIRPORT ファイナルファンタジー チョコボ アクリルキーホルダー 1,430円（税込）AIRPORT ドラゴンクエスト スライム ステッカー 550円（税込）AIRPORT ファイナルファンタジー チョコボ ステッカー 550円（税込）AIRPORT ドラゴンクエスト スライム A5ノート 1,760円（税込）AIRPORT ファイナルファンタジー チョコボ A5ノート1,760円（税込）スマイルスライム バルーンマスコットキーホルダー スライム 1,540円（税込）スマイルスライム ぎゅっとにぎろう！スライム 1,320円（税込）

ファイナルファンタジー あみぐるみ チョコボ 4,180円（税込）ファイナルファンタジーVII リバース アクリルスタンド うたたねクラウド 1,650円（税込）ファイナルファンタジー カードスリーブシリーズ 「#SQkawaii」（FFCSS-18）2,200円（税込）ファイナルファンタジーXIV クプル・コポ ぬいぐるみ 2,970円（税込）ファイナルファンタジーXIV ミニアクリルブロックコレクション Vol.1 400円（税込）※1袋の中に10種類のうち1種がランダムに入っています。NieR Series アクリルバッジコレクション Vol. 1 770円（税込）※1箱にいずれか1種類が入っています。

キングダム ハーツ / カンバッジコレクション プラス 858円(税込) ※1箱の中に14種類のうち1種がランダムに入っています。

※販売商品は予告なく変更になる場合がございます。 ※商品は売り切れる場合がございます。

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

【ご参考】

＜株式会社スクウェア・エニックスについて＞

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億900万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）