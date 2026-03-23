マニュライフ生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社（取締役代表執行役社長兼 CEO：ライアン・シャーランド、本社：東京都新宿区、以下「マニュライフ生命」）は、2026年4月1日（水）より、変額保険I型（有期型）『こだわり変額保険v2』の商品を改定いたします。『こだわり変額保険v2』は、健康状態等の告知が不要な「告知なしタイプ」と、健康状態等の告知が必要な「告知ありタイプ」から選べる、保障と資産形成を両立できる円建・平準払の変額保険です。今回の改定では、 新たに２つの特別勘定を追加し、合計12個の特別勘定へ選択肢を拡大するとともに、既存の特定疾病保険料払込免除特約A型(変額保険用)より特定疾病の対象範囲を広げた特定疾病保険料払込免除特約B型（変額保険用）* を追加しました。

当社が実施した「アジア・ケア・サーベイ 2025(https://www.manulife.co.jp/ja/individual/about/company/report/asia-care-survey-2025.html)」によると、日本では77％の方が老後の資金に不安を感じているという結果が示されました。マニュライフ生命は、こうした不安に向き合い、人生100年時代を見据えて、退職後の生活資金から資産継承まで、保障と資産形成を一体で考え、インフレ環境でも計画的に資産形成が続けやすい商品設計を行っています。

今回の改定では、特別勘定の追加により運用の選択肢を広げ、特定疾病保険料払込免除特約B型（変額保険用）* の追加により、「選びやすさ」と「保障の確保」を強化しました。本商品は、積立を通じて時間分散の考え方を実践しやすく、複数の特別勘定の組み合わせによる資産分散の考え方も取り入れやすい設計であり、目標到達時に運用成果を自動で確保する特約（ターゲット特約）や積立金の移転（スイッチング）などの機能も備えています。また、保険期間・保険料払込期間の満了年齢は最大85歳まで設定できるため、ご自身のライフステージに応じて、長期の資産形成を見据えた計画づくりがしやすいことも特長です。本商品は、「保障と資産形成を一体で考えたい」というニーズに対し、万一の保障（告知ありタイプは高度障害保障も含む）を確保しながら、特別勘定で運用を継続できる“保障と運用の一本化”を、始めやすく・続けやすく支える商品です。

＊告知ありタイプのみ。

【改定内容】

１．特別勘定の追加

- 「世界大型株式アクティブ I型」では世界株式が持つ成長の機会を捉え、「マルチアセット戦略配分 I型」では株式・債券・金などを組み合わせたマルチアセット戦略により、さまざまな相場環境に応じた分散投資を実現しやすくなります。- 株式・債券・マルチアセット・環境テーマなど計12個＊から選択可能です。特別勘定での運用中、自由に特別勘定の種類や繰入割合（1％単位）を変更できます。＊詳しくは、商品パンフレット、特別勘定のしおりでご確認ください。

２．特定疾病保険料払込免除特約B型（変額保険用）の追加（告知ありタイプのみ）

- ガン（悪性新生物 ※上皮内ガンを除く）・急性心筋梗塞・脳卒中を対象とする現行の特定疾病保険料払込免除特約A型（変額保険用）に加え、ガン（上皮内ガンを含む）・心疾患・脳血管疾患を対象とするB型を追加します。いずれかの特約を付加し所定の状態に該当した場合、以後の保険料払込が免除され、ご契約を継続することが可能です。

＜販売方法＞

プランライト・アドバイザー（営業職員）および保険代理店を通じて販売

マニュライフ生命は、全国65拠点と約1,780の保険代理店を通じて、質の高い商品とサービスを提供しています。この広範なネットワークにより、お客さまへのきめ細やかなサービスと、ライフステージに応じたパーソナライズされたアドバイスとソリューションをお届けします。マニュライフ生命は予期せぬ事態への備えから、退職後の資産形成、資産継承まで、お客さまの人生のあらゆる局面をサポートしてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14784/table/304_1_b66a4ade5057018734676bf256d8316d.jpg?v=202603230251 ]

マニュライフ生命について

マニュライフ生命は、カナダに本拠を置く大手金融サービスグループ、マニュライフ・ファイナン シャル・コーポレーションのグループ企業です。ブランドメッセージ「人生に、たしかな選択を。」 のもと、生命保険による保障、退職後の生活設計、資産形成など、お客さま一人ひとりに合わせたソ リューションを通じて、より良い未来に向けた選択を支援しています。当社は、長期的な経済的ウェ ルビーイングの実現に向けて、グローバルな専門性と日本市場に根差した知見を融合し、保障、資産 形成およびその継承をサポートします。

当社に関する情報は、公式ウェブサイト（ https://www.manulife.co.jp ）、およびLinkedInアカウント （ https://www.linkedin.com/company/manulife-japan/ ）をご覧ください。