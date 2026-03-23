アイダ設計、新卒採用体制を強化　資格取得支援制度拡充など採用基盤を刷新

株式会社アイダ設計

この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、事業拡大に伴う人材確保および育成を目的に、新卒採用体制を強化しました。資格取得支援制度の拡充に加え、採用動画の公開や採用サイトのリニューアルなどを実施しました。

近年、新卒採用市場では採用活動の早期化や人材獲得競争の激化が進んでいます。当社では将来の住宅業界を担う人材の確保と育成を目的に、採用体制および教育環境の整備を進めています。





今回の取り組みとして、以下の施策を実施しました。

■資格取得支援制度の拡充

将来の住宅業界を担う人材育成を目的として、資格学校と連携した資格取得支援制度を拡充しました。

早期内定者を対象に、宅地建物取引士など住宅業界で必要とされる資格について、在学期間中から実質0円で通信講座を受講できる環境を整備しました。学生のうちから専門知識の習得を支援します。

■採用動画の公開

採用広報の取り組みとして、27卒・28卒向けの採用動画を制作・公開しました。動画では、実際に当社で活躍する社員へのインタビューを通じて、住まいづくりの特徴や仕事の魅力、職場の雰囲気を紹介しています。住宅づくりに関わるさまざまな職種の仕事内容を知っていただける内容となっています。なお、フルバージョンはインターンシップや会社説明会にご参加いただいた方限定で公開しています。

採用動画（ショートバージョン）: https://youtu.be/bvaVfJPQmcQ

■採用サイトのリニューアル

採用サイトをリニューアルし、新卒および中途採用の募集情報を掲載しています。事業内容や仕事内容、働く環境などを紹介し、当社で働くイメージを持っていただける内容としました。

アイダ設計採用サイト：https://www.aidagroup-recruit-career.net/

■2028年卒向け採用の開始

新卒採用の早期化に対応し、2028年卒向けの採用情報を2026年4月より順次公開します。インターンシップや会社説明会などの情報発信を通じて、学生との接点拡大を図ります。



アイダ設計は創立45周年を迎え、「人を育み、夢を叶え、心豊かに」という理念のもと、住まいづくりを通じて多くのご家族の暮らしを支えてきました。今後も世界にひとつの居場所をつくるという想いのもと、住まいづくりを通じて社会に貢献するとともに、将来の住宅業界を担う人材の育成と、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進していきます。

株式会社 アイダ設計

本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11

電 話： 050-3100-2611（代）

代 表 者： 代表取締役社長 會田 貞光

株 式： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立： 1981年1月6日

資 本 金： 1億円

従 業 員 数： 1,029人（2025年3月31日時点）

事 業 内 容： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.aidagroup.co.jp/