◆新たな学びと交流の拠点が誕生◆ 関西大学第一高等学校の新校舎「黎明館(れいめいかん)」～竣工式・内覧会を４月３日に開催～

学校法人関西大学

このたび、関西大学第一高等学校の新校舎「黎明館」の完成に伴い、2026年4月3日（金）10:00からに竣工式および内覧会を開催します。教育環境の充実を目的として進めてきた校舎建て替え事業により誕生した同館は、施設中央に4層吹き抜けの共用空間を配置するなど、生徒同士の交流や多様な学びを育む教育空間として整備されています。

【本件のポイント】

・4層吹き抜けの共用空間を中心とした交流型の校舎「黎明館」が完成

・文化活動や集会に対応する講堂など教育環境を充実

・4月3日（金）10:00から竣工式、テープカット、内覧会を実施

■ 関西大学第一高等学校の新校舎が完成

学校法人関西大学が設置する関西大学第一高等学校・第一中学校では、教育環境のさらなる充実を目的に校舎建替事業を進めてきました。

このうち、第一高等学校の新校舎として、RC造（鉄筋コンクリート造）地上5階建ての「黎明館」が大阪府吹田市山手町の同校敷地内に完成しました（2024年8月着工、2026年3月完成）。

■ 生徒同士の交流を生み出す空間構成

新校舎の特徴は、施設中央に配置された4層吹き抜けの共用空間です。休み時間の交流や活動成果の発表、授業など多様な用途に活用できる空間として設計されており、学年を越えた生徒同士の交流を促す場となります。吹き抜け空間はフロアごとに位置をずらす構成とし、千里山キャンパスの丘陵地形をイメージした立体的な空間構成となっています。

■ 多様な教育活動を支える施設整備

講堂は高校の学年集会にも対応できる規模を確保。演劇部やブラスバンド部といった文化系クラブの活動にも利用できるステージや照明設備を整備しました。また、選択授業など多様なカリキュラムに対応できるように、各フロアに予備教室を配置しています。外観は阪急千里線から見えるグラウンドと校舎の景観を継承しながら、生徒の活動の様子が感じられるキャンパス景観の形成を目指しました。

＜ 関西大学第一高等学校 建替工事「黎明館」竣工式の概要 ＞

【日時】2026年4月3日（金）

竣工式10:00～／テープカット11:00～／設計趣旨説明11:10～／内覧会11:20～（11:50終了予定）

【会場】関西大学第一高等学校 新校舎「黎明館」

（大阪府吹田市山手町3丁目3－24）

▼本件の詳細▼

関西大学プレスリリース

https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No87.pdf

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