築48年の空き家が「断熱等級6」「耐震等級3（相当）」の住宅へアエラホームが『性能向上リノベデザインアワード2025』で特別賞を受賞

アエラホーム株式会社

「世代を超えて愛される暮らしを創る」を企業理念に掲げるアエラホーム株式会社（東京都千代田区／代表取締役社長：中島秀行）は、全国の優れたリノベーション事例を表彰する「性能向上リノベデザインアワード2025」において、性能向上リノベハイブリッドリノベの家『3世代に渡り受け継ぐために』が、特別賞を受賞したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、思い出の詰まった実家の面影を残しながら、アエラホームの新築住宅で標準の「外張ダブル断熱」をリノベーションでも採用することで、断熱等級6を実現するとともに、「外周部全面耐震パネル」と「制震ダンパー」を併用し、繰り返しの地震にも耐えられる耐震性を確保することで、耐震等級3（相当）という性能を達成し、今回の特別賞を受賞いたしました。

▲制震ダンパーを設置▲こだわりの断熱

■思い出の詰まった「空き家」を、再び家族の拠点へ

本プロジェクトは、もともと空き家となっていた群馬県藤岡市にある築48年の木造在来平屋で行われました。当初、老朽化により建て替えも検討されていましたが、「ご両親との思い出が詰まった場所を残したい」というご家族の想いを受け、アエラホームは「壊して建てる」のではなく、高断熱・高耐震の技術を投入して「性能を向上させて受け継ぐ」リノベーションを提案しました。

■新築以上の性能を目指す「3つの高性能」

・「外張ダブル断熱」で実現した「断熱等級6」

アエラホームが誇るアルミ外張ダブル断熱(https://aeranoreform.com/plan/plan01.html)仕様。冬のヒートショックリスクを低減し、ZEH水準を大きく上回る省エネ性能を実現しました。

・繰り返す地震に強い「耐震等級3（相当）」

外周部全面への耐震パネル設置と制震ダンパーの併用により、上部構造評点を1.00から1.57へと引き上げ、耐震等級3（相当）を確保しました。

・ライフスタイルに寄り添う設計

光熱費の削減も住まいの性能と捉え、高効率設備を厳選し、エネルギー消費性能を向上（削減率30%）。

また、家事動線を考慮した「脱ぐ・洗う・干す・しまう」を1箇所に集約したファミリークローゼットや、ウサギ専用のスペースを設けるなど、現在のライフスタイルに最適化しました。

BeforeAfter

【物件概要】

所在地：群馬県藤岡市

構造・規模：木造在来軸組工法・平屋

築年数：1978年築（築48年）

主な性能向上：

・断熱性能：UA値 0.45W/平方メートル ・Ｋ（断熱等級6）

・耐震性能：上部構造評点 1.57（改修前：1.00）

・省エネ性能：BEI 0.7（削減率30％）

・C値：1.04平方センチメートル/平方メートル

アエラホームは今後も、リフォーム・注文住宅・セミオーダー住宅のすべてで、「快適」、「安心・安全」、「省エネ」な住環境を提供し、世代を超えて愛される価値ある住まいを創造してまいります。

■アエラホームについて

アエラホームは、「新しい暮らしの価値を創造することで、環境と人にやさしい未来を目指す」というパーパスのもと、外張ダブル断熱工法を採用した高気密・高断熱・高遮熱住宅「クラージュ」「プレスト」「エラベル」等、省エネ性能が高く、住む人にも、地球環境にも優しい高性能住宅とともに、高性能リフォーム・リノベーションを提供しております。

2025年6月に創業62周年を迎え、地域に密着した住宅メーカーとしてこれからも事業展開を進めてまいります。

【会社概要】

■アエラホーム株式会社（https://www.aerahome.com）

所 在 地：東京都千代田区九段南2-3-1 青葉第一ビル2階（東京本社）

代 表 者：代表取締役社長 中島 秀行

事業内容：注文住宅・セミオーダー住宅の販売、リフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業など