【AQUARIUM × ART atoa】アメリカビーバー「マン」誕生日記念！ ～限定デザインの魚朱印を販売します～

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下アトア）では、アメリカビーバーの「マン」の3歳の誕生日を記念して、大人気の"魚朱印"のシリーズにマン誕生日限定デザイン『アメリカビーバー "マン"』を期間限定で販売いたします。

誕生日限定デザイン！魚朱印『アメリカビーバー "マン"』

魚朱印『アメリカビーバー "マン"』

アメリカビーバー「マン」の誕生日を記念して、特別デザインの魚朱印を販売します。スタンプは、「マン」をモデルにスタッフが手作り。飼育員が撮影した「マン」の写真を参考に、ビーバーの特徴的な丸いフォルムにこだわり、リアルを追求しました。

今年はアトア開業5周年に伴い、5周年ロゴ入りのデザインとなっています。この期間にしか手に入らない特別デザインの魚朱印をぜひコレクションしてみてください。

販売期間：2026年3月24日（火）～2026年5月6日（水）

販売場所：3階 atoa LABショップ

販売価格：400円（税込） ※入場料は別途必要

1階ミュージアムショップにマンお誕生日コーナーが登場！

今回、マンの誕生日にあわせて1階ミュージアムショップでは、ビーバーやその他げっ歯類のグッズを集めたコーナーも展開しております。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

アメリカビーバー「マン」

愛称：マン (オス)

2023年3月24日生まれ

2025年3月14日に高知県立のいち動物公園からアトアへやってきました。

活発で遊び好き。1歳下の兄妹たちの面倒もよくみる、優しい一面もある。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください