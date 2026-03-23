カラフルなお花が彩るフラワーガーデンやフラワーショーが楽しめる春イベント「Harmonyland Flower Fantasy」2026年3月20日（金）初日の様子をレポート

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するハーモニーランド（大分県日出町）では、2026年3月20日（金）より春イベント「Harmonyland Flower Fantasy」がスタートしました。園内には花をテーマにしたフラワーガーデンやフォトスポットが登場するほか、フラワーショー「The Colorful Blooming!」など花いっぱいの世界観を楽しめるコンテンツが展開されます。イベント初日の様子を速報でお届けいたします。

本イベントでは、“花”をテーマに、春の訪れを感じられる華やかな世界観の中で、ハーモニーランドならではの自然豊かなロケーションとともにエンターテインメントをお楽しみいただけます。

最大の見どころは、フェスティバルステージで上演されるフラワーショー「The Colorful Blooming!」。フローリスト姿のハローキティをはじめとするキャラクターたちが登場し、花をモチーフにした演出や音楽に包まれた華やかなステージを披露しました。ステージ前では、キャラクターの動きに合わせて手拍子をするお子さまや、ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」を手に、笑顔で掛け声を楽しむゲストの姿も見られ、にぎやかな雰囲気に包まれていました。ショーを観覧したゲストからは、「みんなで “ブルーミング！”と声を出していっしょに踊るのが楽しかった」「紙吹雪の演出がとてもきれいで春らしい雰囲気だった」「フラワーバルーンがかわいくて写真をたくさん撮った」といった声も聞かれ、特別なひとときを楽しんでいました。

また、園内には色とりどりの花の美しさを楽しめるフラワーガーデンや花をモチーフにしたフォトスポットが登場し、春の訪れを感じられる華やかな空間が広がっています。カラフルなお花の装飾に囲まれたフォトスポットでは、ご家族や友人同士で記念写真を撮影するゲストの姿が多く見られ、園内のさまざまな場所で写真撮影を楽しむ様子が見られました。

さらに、イベント期間中は花をテーマにした期間限定フードメニューが登場。ローストビーフのブーケサラダやフラワークリームソーダ、フラワーパンケーキなど、花束や花をモチーフにした見た目にも華やかなメニューがそろい、写真撮影を楽しみながら味わえる春らしいラインナップとなっています。

今回の「Harmonyland Flower Fantasy」の開催にあわせて、大分・福岡・熊本・宮崎エリアにてテレビCMの放送も開始。ハーモニーランドの春の世界観を表現した映像では、キャラクターたちの姿を通してイベントの魅力を紹介しています。イベントの世界観をぜひYoutubeからご覧ください。

テレビCM動画： https://youtu.be/kfpKTXSVwTg?si=0Z6wKN3O5eCQFAr3

【イベント先行レポート】

■フラワーショー「The Colorful Blooming!」

フローリスト姿のキャラクターたちが登場し、花と音楽に包まれた華やかなステージに

イベントの大きな見どころのひとつが、フェスティバルステージで上演されるフラワーショー「The Colorful Blooming!」です。

フローリスト姿のハローキティをはじめとするキャラクターたちが登場し、花をモチーフにした演出や音楽とともに華やかなステージを披露しました。ショーを楽しみに訪れた多くのゲストがステージ前に集まり、キャラクターが登場すると会場から大きな拍手が起こりました。ショーの途中では、キャラクターのダンスに合わせて「ブルーミング！」と掛け声をかける参加型の演出もあり、キャラクターと一緒に声を出しながら盛り上がりました。音楽に合わせて手拍子をするお子さまや、ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」を手にキャラクターといっしょにダンスするお子さまとご家族連れの姿も多く、会場は終始にぎやかな雰囲気に包まれました。

ショーを楽しんだゲストからは「みんなで “ブルーミング！”と声を出していっしょに踊るのが楽しかった」「紙吹雪の演出がとてもきれいで春らしい雰囲気だった」「フラワーバルーンがかわいくて写真をたくさん撮った」「キャラクターたちのコスチュームも華やかで、ハーモニーランドらしいショーだった」といった感想も聞かれ、会場は盛り上がりをみせました。

花いっぱいのフラワーガーデンやフォトスポットが登場春の訪れを感じられる華やかな空間に

園内には、色とりどりの花をモチーフにしたフラワーガーデンやフォトスポットが登場し、春の訪れを感じられる華やかな空間が広がっています。花に囲まれたフォトスポットをはじめ、園内には花をテーマにした装飾が施され、多くのゲストが散策しながら春の雰囲気を楽しみました。

初日には、フラワーガーデンや色鮮やかな装飾を背景に記念写真を撮影する様子も見られ、実際に訪れたゲストからは、「お花がたくさんで春らしい雰囲気がかわいい」「写真を撮りたくなるスポットがたくさんあって楽しい」といった声も聞かれました。ハーモニーランドならではの自然豊かなロケーションの中で、花に囲まれた春の世界観を満喫していました。

花をテーマにした期間限定グッズが登場、身につけて春イベントを楽しむゲストの姿も

イベント期間中は、花をテーマにした期間限定グッズも登場。チャームやヘアクリップセット、フラワーバルーンなど、春らしい華やかなデザインのアイテムがそろい、イベントの世界観をより楽しめるラインナップとなっています。身につけたり手に持ったりしながら園内を楽しめるグッズとして、来園の記念やお土産としてもおすすめです。初日には、フラワーバルーンを手に園内を歩いたり、ヘアクリップを身につけて写真撮影を楽しむゲストの姿が多く見られました。

花をモチーフにした期間限定フードが登場、見た目も華やかな“Blooming”なメニュー

花をモチーフにした期間限定フードメニューが登場。「ローストビーフのブーケサラダ」や「フラワークリームソーダ」、「フラワーパンケーキ」など、花束や花をイメージした見た目にも華やかなメニューがそろい、春のイベントの世界観を味覚でも楽しめるラインナップとなっています。

初日には、色鮮やかなフードメニューを前に写真撮影を楽しむ姿も多く見られ、友人同士やご家族連れがメニューを囲んで写真を撮る様子で賑わい、花やキャラクターに彩られたフードを楽しんでいました。

※掲載されている商品は、予告なく品切れ・完売となる場合があります。

「Harmonyland Flower Fantasy」詳細

【概要】

■開催期間：2026年3月20日（金・祝）～6月30日（火）

■詳細：

https://www.harmonyland.jp/sp/flower/index.html

【実施内容】

・フラワーショー「The Colorful Blooming!」［ザ・カラフルブルーミング！］」

・「ハーモニーランド フラワーガーデン」の実施

・スペシャルグリーティングの開催

・特定日にフラワーバルーンを持ったキャラクターがおでむかえする「おでむかえグリーティング」を実施

・キャラクターが日替わりで登場するビンゴを実施

・キャラクターグリーティング ファンスタジオのハーモニーパス購入者に「お花の種付きポストカード」をプレゼント

・期間限定フード、期間限定グッズの販売

・【コラボイベント】『フラガリアメモリーズ なかよくフェスティバル2026』の実施※2026年4月10日（金）～ 6月30日（火）

「Harmonyland Flower Fantasy」テレビCMを九州エリアで放送

華やかなフラワーガーデンやショーやフォトスポットの魅力がつまったCMを公開

「Harmonyland Flower Fantasy」の開催にあわせて、本イベントの魅力を紹介するテレビCMを公開しました。CMでは、フローリスト姿のハローキティをはじめとするキャラクターたちが登場し、春の訪れを感じられる華やかな世界観を表現しています。色とりどりの花で彩られた園内や、キャラクターたちが楽しむ様子を通して、春のハーモニーランドならではの明るく華やかな雰囲気を感じられる内容となっています。なお、本CMは大分・福岡・熊本・宮崎エリアで放送されています。

CM動画はこちら

https://youtu.be/kfpKTXSVwTg?si=0Z6wKN3O5eCQFAr3

「大分ハローキティ空港」装飾が2027年3月末まで延長

サンリオキャラクターのフォトスポットで来訪者を迎える空港装飾が期間延長

大分空港で展開されている「大分ハローキティ空港」の装飾が、2027年3月末まで延長されることが決定しました。空港内には、ハローキティをはじめとするサンリオキャラクターのフォトスポットなどが設置されており、到着した来訪者を華やかに迎えています。空港を訪れた方が思わず写真を撮りたくなるような装飾として、多くの来訪者に親しまれており、ハーモニーランドを訪れるゲストにとっても旅の始まりを彩るスポットとなっています。今後もハーモニーランドの玄関口として、サンリオキャラクターの世界観を楽しめる空間として来訪者をお迎えします。

■コピーライト

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