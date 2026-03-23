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【世界初※?!】１＋１が1になるキャリーケース？家族旅行の「荷物どうする」問題を解決する「マグピタキャリーケース」発売〜磁石の力でピタッと合体・サッと分割、シーンに合わせてスタイルチェンジ〜
株式会社ドン・キホーテのPB（ピープルブランド）「情熱価格」から、2つのキャリーケースを磁石の力で連結し持ち運びできる革新的な「マグピタキャリーケース」を、全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて2026年3月24日（火）より順次販売開始します。
※世界初：当社調べ（連結・分離機能を備えたハードキャリーケースとして）
物価や宿泊費高騰に伴い旅行単価が上昇する中、移動を効率化したスマートな短期旅行から、質を重視した長期滞在・体験型のご褒美旅行まで、旅のスタイルは多様化しつつあります。しかしどのような旅であっても、増えがちな荷物の管理や負担をいかに軽減するかという“移動の快適さ”は、旅全体の満足度を左右する鍵とも言えます。
■開発の背景：家族旅行の「重い・待つ・手が足りない」を解消
家族旅行や長期滞在ではどうしても荷物が増えがちですが、「大きなキャリーケースは重くて移動が大変」、「機内持ち込みができないと、到着後の手荷物受取所で長く待たされる」といった不満がありました。さらに、「子供と手を繋ぎたいのに、一人で複数のバッグを運ぶのは至難の業・・・」という切実な声も多く聞かれます。そんな旅行者の悩みに着目し、誕生したのが「マグピタキャリーケース」です。
「移動時は連結して一人で運ぶ」「空港では分割して機内へ持ち込む」など、シーンに合わせて形を変えられる新発想のスタイルで、これまでにない軽快な旅の体験を提供します。
■「マグピタキャリーケース」3つの革新的ポイント
１．磁石でピタッと合体！一人で運べる「連結スタイル」
横型キャリーの上に縦型キャリーを置くだけで、磁石の力でピタッと連結します。ベルトで固定もできるため、安定した走行が可能。タイヤを外すことができるので、合体時もスマートに運搬できます。
２．サッと分割！機内持ち込み対応で「待ち時間ゼロ」へ
空港でサッと2つに分割すれば、それぞれ機内持ち込みサイズ※として利用可能。到着後のターンテーブルで荷物を待つ必要がなく、スムーズに旅をスタートできます。
※機内持ち込み：航空各社の規定により持ち込みサイズは異なる場合があります。
３．シーンに合わせ「自由自在にスタイルチェンジ」
滞在先でのちょっとした外出や、お土産が増えた帰り道など、荷物量や重量に合わせて連結／分割を柔軟に使い分けることができます。拡張ジッパーでさらに容量アップも。縦型・横型ともにフロントドアタイプで、重ねたままでも荷物の取り出しができます。
拡張機能をはじめ、スムーズな走行をかなえるストッパー付きダブルキャスター、信頼性の高いTSAダイヤルロックなど、キャリーケースに求められる基本機能を備えています。また、連結時の段差を極限まで抑えることで、まるで一つのキャリーケースであるかのような、スマートなシルエットを実現。機能性と美しさを両立させながらも、手に取りやすい価格帯にこだわりました。
■商品概要
商品名： マグピタキャリーケース
価 格： 税抜 19,999円（税込 21,999円）
カラー： ホワイト、ブラック
外寸／容量：
【縦型】47.0×33.5×22.0(拡張時 27.5)cm ／ 35(拡張時 40)L
【横型】34.0×48.0×25.0(拡張時 30.5)cm ／ 40(拡張時 45)L
素 材： ABS樹脂＋ポリカーボネート
キャスター： ストッパー付きダブルキャスター
ロック： TSAダイヤルロック（鍵付属無し）
商品紹介ページ ： https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5205
■商品へのご意見は『マジボイス』へ
“みんなの声で、ぜんぶが変わる！？”オリジナル電子マネー『majica（マジカ）』の公式アプリ内に、2023年11月からスタートした『マジボイス』。お店の設備やサービス、商品へのダメ出しほか、お客さまのマジなご意見やご要望をもとに、一緒に変えていく新サービスです。
「マジボイス」サイトhttps://www.majica-net.com/majivoice/
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本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先
株式会社ドン・キホーテ HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
情熱価格
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※世界初：当社調べ（連結・分離機能を備えたハードキャリーケースとして）
物価や宿泊費高騰に伴い旅行単価が上昇する中、移動を効率化したスマートな短期旅行から、質を重視した長期滞在・体験型のご褒美旅行まで、旅のスタイルは多様化しつつあります。しかしどのような旅であっても、増えがちな荷物の管理や負担をいかに軽減するかという“移動の快適さ”は、旅全体の満足度を左右する鍵とも言えます。
■開発の背景：家族旅行の「重い・待つ・手が足りない」を解消
家族旅行や長期滞在ではどうしても荷物が増えがちですが、「大きなキャリーケースは重くて移動が大変」、「機内持ち込みができないと、到着後の手荷物受取所で長く待たされる」といった不満がありました。さらに、「子供と手を繋ぎたいのに、一人で複数のバッグを運ぶのは至難の業・・・」という切実な声も多く聞かれます。そんな旅行者の悩みに着目し、誕生したのが「マグピタキャリーケース」です。
「移動時は連結して一人で運ぶ」「空港では分割して機内へ持ち込む」など、シーンに合わせて形を変えられる新発想のスタイルで、これまでにない軽快な旅の体験を提供します。
■「マグピタキャリーケース」3つの革新的ポイント
１．磁石でピタッと合体！一人で運べる「連結スタイル」
横型キャリーの上に縦型キャリーを置くだけで、磁石の力でピタッと連結します。ベルトで固定もできるため、安定した走行が可能。タイヤを外すことができるので、合体時もスマートに運搬できます。
２．サッと分割！機内持ち込み対応で「待ち時間ゼロ」へ
空港でサッと2つに分割すれば、それぞれ機内持ち込みサイズ※として利用可能。到着後のターンテーブルで荷物を待つ必要がなく、スムーズに旅をスタートできます。
※機内持ち込み：航空各社の規定により持ち込みサイズは異なる場合があります。
３．シーンに合わせ「自由自在にスタイルチェンジ」
滞在先でのちょっとした外出や、お土産が増えた帰り道など、荷物量や重量に合わせて連結／分割を柔軟に使い分けることができます。拡張ジッパーでさらに容量アップも。縦型・横型ともにフロントドアタイプで、重ねたままでも荷物の取り出しができます。
拡張機能をはじめ、スムーズな走行をかなえるストッパー付きダブルキャスター、信頼性の高いTSAダイヤルロックなど、キャリーケースに求められる基本機能を備えています。また、連結時の段差を極限まで抑えることで、まるで一つのキャリーケースであるかのような、スマートなシルエットを実現。機能性と美しさを両立させながらも、手に取りやすい価格帯にこだわりました。
■商品概要
商品名： マグピタキャリーケース
価 格： 税抜 19,999円（税込 21,999円）
カラー： ホワイト、ブラック
外寸／容量：
【縦型】47.0×33.5×22.0(拡張時 27.5)cm ／ 35(拡張時 40)L
【横型】34.0×48.0×25.0(拡張時 30.5)cm ／ 40(拡張時 45)L
素 材： ABS樹脂＋ポリカーボネート
キャスター： ストッパー付きダブルキャスター
ロック： TSAダイヤルロック（鍵付属無し）
商品紹介ページ ： https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5205
■商品へのご意見は『マジボイス』へ
“みんなの声で、ぜんぶが変わる！？”オリジナル電子マネー『majica（マジカ）』の公式アプリ内に、2023年11月からスタートした『マジボイス』。お店の設備やサービス、商品へのダメ出しほか、お客さまのマジなご意見やご要望をもとに、一緒に変えていく新サービスです。
「マジボイス」サイトhttps://www.majica-net.com/majivoice/
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