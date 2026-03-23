炎症が筋力を弱める仕組みの一端を明らかに ― 三次元培養筋モデルで機能低下を可視化 ―--大阪工業大学

炎症が筋力を弱める仕組みの一端を明らかに ― 三次元培養筋モデルで機能低下を可視化 ―--大阪工業大学