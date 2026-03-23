全国商工会議所女性会連合会（会長：財津澄子・東京商工会議所女性会会長）は、 このほど 第25回『女性起業家大賞』の募集を開始しました。

わが国の経済社会の活力を高めていくため、女性がさらに活き活きと活躍することに期待が集まるなか、女性の起業家や経営者が社会に果たす役割も、極めて大きなものになってきています。

全国で20,000を超える女性経営者のネットワークを持つ全国商工会議所女性会連合会では、2002年の同賞創設以来、毎年、実体験や社会問題解決等、様々な視点で革新的・創造的な創業や経営を行い、事業を成功させている女性起業家を顕彰しています。

第24回女性起業家大賞・受賞者

※過去の受賞者はこちらからご覧いただけます。

→ https://joseikai.jcci.or.jp/kigyoka/2025/kigyoka.html

今回の募集概要は下記のとおりです（詳細は添付ファイル参照）

＜募集期間＞

2026年３月16日（月）～５月15日（金） 必着

＜募集対象＞

創業10年未満の女性経営者で、スタートアップ部門（創業５年未満）、グロース部門（創業５年以上10年未満）の２部門で募集。

※商工会議所の会員・非会員を問いません。

＜表彰の種類＞

最優秀賞 日本商工会議所会頭賞（表彰状・副賞20万円）１名 ほか

＜応募方法＞

所定の応募用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、近隣の商工会議所女性会へ応募。詳細は全国の商工会議所等の窓口で配布する募集チラシ、または同連合会ホームページ https://joseikai.jcci.or.jp/ を参照

≪全国商工会議所女性会連合会（全商女性連）について≫

女性経営者等を会員とする各地商工会議所女性会の連合体で、日本商工会議所の定款に位置付けられた全国組織。現在、会員女性会の数は420で、これら各地女性会に所属する女性経営者等の会員数は約20,000人。