7万2276人が熱狂する「ポジティブ率99.5%」の異常事態--「効果がわからなくても買ってしまう」謎の粉の正体が判明

7万2276人が熱狂する「ポジティブ率99.5%」の異常事態--「効果がわからなくても買ってしまう」謎の粉の正体が判明