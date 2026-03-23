7万2276人が熱狂する「ポジティブ率99.5%」の異常事態--「効果がわからなくても買ってしまう」謎の粉の正体が判明
「コラーゲンって、結局どれを飲んでも同じじゃない？」
美容のために一度は試してみたものの、そんなふうに感じてやめてしまった経験はありませんか。
あるいは、「独特の匂いが気になって、コーヒーに入れると味が変わってしまう」という味覚の壁。
粉末のコラーゲンを買ってはみたものの、いつしかキッチンの棚の奥で固まってしまい、そのまま捨ててしまった--。
そんな「コラーゲンあるある」は、多くの人が密かに抱えている挫折の記憶です。
「体にいいのはわかっている。
でも、美味しくないから続かない」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344848/images/bodyimage1】
このシンプルな悩みに、一つの答えを提示し続けている製品があります。
タマチャンショップの「美粉屋 こなゆきコラーゲン」。
累計7万件を超える圧倒的な声を集めるこのコラーゲンパウダーの魅力は、成分のスペックを声高に叫ぶことではなく、「日常への溶け込みやすさ」にあります。
朝、目覚めの一杯のコーヒーにサッとひとさじ。
夜、ほっと一息つくスープにパラリ。
温かい飲み物に入れても、本来の味や香りを邪魔しません。
特別な準備はいらず、ただ「いつもの飲み物」に加えるだけ。
1袋1,000円という価格設定も相まって、「気合を入れて飲む美容サプリ」から、「息をするように続く毎日の習慣」へと意識を変えてくれるのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344848/images/bodyimage2】
では、この「習慣化の力」は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず目を疑ったのは、ポジティブ感情率99.5%という異常とも言える数値です。
コラーゲンサプリカテゴリの平均が72.4%であることを踏まえると、この数字がどれほど突出しているかがわかります。
最も多く言及されたキーワードは「継続/リピート」。
その言及率は実に75.0%に達し、購入者の4人に3人が「続けている」「また買う」と宣言しています。
次いで「味や匂いが気にならない」（30.0%）、「肌のハリや潤い」（30.0%）と続き、味への抵抗感のなさが高い継続率を支え、それが肌への実感へと繋がっているサイクルが読み取れます。
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344848/images/bodyimage3】
「冷たい飲み物には溶けにくい」というネガティブな言及が確認されました。
また、ごく稀ではありますが「独特の匂いや味を強く感じて飲めなかった」という深刻な不快感を訴える声も存在します。
味覚や嗅覚には個人差があるため、アイスドリンクメインで飲みたい方や、匂いに極端に敏感な方は注意が必要です。
そしてもう一つ、非常に興味深い心理パターンが浮かび上がりました。
レビューの中に、「効果はまだ分からないが、期待して続ける」という声が多数存在したのです。
多くの新規購入者が「まだ効果を実感していないが、飲みやすさや価格、他者の高評価レビューから継続を決意している」と表明しており、長期継続への強い期待感がうかがえます。
効果が出る前に、なぜ人は確信を持ってリピートボタンを押せるのか--。
この「期待の連鎖」のメカニズムの全貌は、今回の簡易分析では追いきれず、7万件を超える全レビューの深層分析の中に隠されています。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
「効くかどうか」の前に、「続けられるかどうか」。
私たちが何かを選ぶとき、無意識のうちに求めている本当の条件は、意外なところに隠れているものです。
あなたが毎日何気なく口にしているその製品にも、まだ誰も気づいていない「選ばれる理由」が眠っているかもしれません。
データが暴き出す消費者の本音を、少しだけ覗きに行きませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「こなゆきコラーゲン」「美粉屋」は該当企業の登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
美容のために一度は試してみたものの、そんなふうに感じてやめてしまった経験はありませんか。
あるいは、「独特の匂いが気になって、コーヒーに入れると味が変わってしまう」という味覚の壁。
粉末のコラーゲンを買ってはみたものの、いつしかキッチンの棚の奥で固まってしまい、そのまま捨ててしまった--。
そんな「コラーゲンあるある」は、多くの人が密かに抱えている挫折の記憶です。
「体にいいのはわかっている。
でも、美味しくないから続かない」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344848/images/bodyimage1】
このシンプルな悩みに、一つの答えを提示し続けている製品があります。
タマチャンショップの「美粉屋 こなゆきコラーゲン」。
累計7万件を超える圧倒的な声を集めるこのコラーゲンパウダーの魅力は、成分のスペックを声高に叫ぶことではなく、「日常への溶け込みやすさ」にあります。
朝、目覚めの一杯のコーヒーにサッとひとさじ。
夜、ほっと一息つくスープにパラリ。
温かい飲み物に入れても、本来の味や香りを邪魔しません。
特別な準備はいらず、ただ「いつもの飲み物」に加えるだけ。
1袋1,000円という価格設定も相まって、「気合を入れて飲む美容サプリ」から、「息をするように続く毎日の習慣」へと意識を変えてくれるのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344848/images/bodyimage2】
では、この「習慣化の力」は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず目を疑ったのは、ポジティブ感情率99.5%という異常とも言える数値です。
コラーゲンサプリカテゴリの平均が72.4%であることを踏まえると、この数字がどれほど突出しているかがわかります。
最も多く言及されたキーワードは「継続/リピート」。
その言及率は実に75.0%に達し、購入者の4人に3人が「続けている」「また買う」と宣言しています。
次いで「味や匂いが気にならない」（30.0%）、「肌のハリや潤い」（30.0%）と続き、味への抵抗感のなさが高い継続率を支え、それが肌への実感へと繋がっているサイクルが読み取れます。
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344848/images/bodyimage3】
「冷たい飲み物には溶けにくい」というネガティブな言及が確認されました。
また、ごく稀ではありますが「独特の匂いや味を強く感じて飲めなかった」という深刻な不快感を訴える声も存在します。
味覚や嗅覚には個人差があるため、アイスドリンクメインで飲みたい方や、匂いに極端に敏感な方は注意が必要です。
そしてもう一つ、非常に興味深い心理パターンが浮かび上がりました。
レビューの中に、「効果はまだ分からないが、期待して続ける」という声が多数存在したのです。
多くの新規購入者が「まだ効果を実感していないが、飲みやすさや価格、他者の高評価レビューから継続を決意している」と表明しており、長期継続への強い期待感がうかがえます。
効果が出る前に、なぜ人は確信を持ってリピートボタンを押せるのか--。
この「期待の連鎖」のメカニズムの全貌は、今回の簡易分析では追いきれず、7万件を超える全レビューの深層分析の中に隠されています。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
「効くかどうか」の前に、「続けられるかどうか」。
私たちが何かを選ぶとき、無意識のうちに求めている本当の条件は、意外なところに隠れているものです。
あなたが毎日何気なく口にしているその製品にも、まだ誰も気づいていない「選ばれる理由」が眠っているかもしれません。
データが暴き出す消費者の本音を、少しだけ覗きに行きませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「こなゆきコラーゲン」「美粉屋」は該当企業の登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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