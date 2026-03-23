「針なし血糖測定」は本格普及へ？CAGR19.2%で拡大する非侵襲血糖測定器市場、2032年2.08億ドル規模に到達
非侵襲血糖測定器とは、伝統的な指先穿刺やセンサー刺入を必要とせずに、皮膚や体表を通じて血糖値をリアルタイムに測定する革新的な医療機器である。従来の血糖測定法は患者にとって痛みや不快感、継続的な使用負担という大きなハードルを抱えていたが、非侵襲血糖測定器は光学センサー、赤外線、電磁波、汗や皮膚透過測定等の最先端物理・生体技術を活用することで、この課題を解消しようとしている。非侵襲という特性は単に患者の快適性を向上させるだけでなく、医療現場における血糖管理の効率化や在宅での長期モニタリングの拡大を可能にし、新たなヘルスケア・エコシステムを構築するポテンシャルを秘めている。非侵襲血糖測定器は糖尿病患者の血糖変動を連続的かつ痛みなく捉えるだけでなく、予防医療やパーソナル・ウェルネス分野でもその用途が期待されている。
グローバル市場の展望と成長ダイナミクス
LP Information調査チームの最新レポートである「世界非侵襲血糖測定器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/743097/non-invasive-blood-glucose-meter）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが19.2%で、2032年までにグローバル非侵襲血糖測定器市場規模は2.08億米ドルに達すると予測されている。この市場成長を牽引する主なドライバーとしては、糖尿病および境界型血糖異常の世界的な有病率増加、患者の利便性要求の高まり、ウェアラブルデバイスやAI技術を活用した測定精度向上への期待、在宅医療・遠隔医療の普及が挙げられる。これらの要因は消費者層を従来の患者中心から健康志向層まで広げ、マーケットの拡大を後押ししている。
一方で市場制約要因も存在する。現時点で非侵襲測定技術は依然として精度や検証性に課題があり、特に医療機器としての規制承認プロセスが厳格であることが製品化・市場導入のハードルとなっている。また、技術成熟度のばらつきに伴う製造コストやデバイス価格の高さが普及速度を抑制する可能性もある。さらに、誤差許容範囲や臨床精度確保という観点では、依然として従来型インスリン投与判定レベルの精密な測定を実現するには技術的なチャレンジが残る状況である。
このように市場は著しい成長機会を有する一方で、実用化と規制対応の双方で高いハードルを抱えており、参入企業は技術開発と臨床エビデンス積み上げを競う局面にある。
図. 非侵襲血糖測定器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344833/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344833/images/bodyimage2】
図. 世界の非侵襲血糖測定器市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
世界の競争構造と主要プレイヤーの勢力分布
LP Informationのトップ企業研究センターによると、非侵襲血糖測定器の世界的な主要製造業者には、Global Health Ark Medical Technology (Beijing)、HAGAR（GWave）、Cnoga Medicalなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約29.0%の市場シェアを持っていた。
Global Health Ark Medical Technology（北京）は主要企業の中で最大の市場シェアを保持しており、他の競合を凌駕するプレゼンスを示している。さらに、グローバル市場全体ではAbbott、Medtronic、Dexcomといった世界的に認知された医療機器企業が引き続き主要なプレイヤーとして存在感を放っているとの分析もある。これらの企業は、豊富な販売網と巨大な資本力を背景に製品開発・臨床検証・規制対応を加速させており、時に市場全体のパワーバランスに強い影響を及ぼす立場にある。頭部企業の特徴を俯瞰すると、Global Health Arkは中国市場を中心に積極的なR&D投資と現地パートナーシップ構築を進めており、国内外の中小企業に比べて規模の利益を活かした拡大戦略を展開している。一方、国際的プレイヤーは非侵襲測定技術を自社の既存血糖測定システムやデジタルヘルスプラットフォームと統合する動きを示しており、製品セットの差別化と顧客ロックインの強化を図っている。
グローバル市場の展望と成長ダイナミクス
LP Information調査チームの最新レポートである「世界非侵襲血糖測定器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/743097/non-invasive-blood-glucose-meter）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが19.2%で、2032年までにグローバル非侵襲血糖測定器市場規模は2.08億米ドルに達すると予測されている。この市場成長を牽引する主なドライバーとしては、糖尿病および境界型血糖異常の世界的な有病率増加、患者の利便性要求の高まり、ウェアラブルデバイスやAI技術を活用した測定精度向上への期待、在宅医療・遠隔医療の普及が挙げられる。これらの要因は消費者層を従来の患者中心から健康志向層まで広げ、マーケットの拡大を後押ししている。
一方で市場制約要因も存在する。現時点で非侵襲測定技術は依然として精度や検証性に課題があり、特に医療機器としての規制承認プロセスが厳格であることが製品化・市場導入のハードルとなっている。また、技術成熟度のばらつきに伴う製造コストやデバイス価格の高さが普及速度を抑制する可能性もある。さらに、誤差許容範囲や臨床精度確保という観点では、依然として従来型インスリン投与判定レベルの精密な測定を実現するには技術的なチャレンジが残る状況である。
このように市場は著しい成長機会を有する一方で、実用化と規制対応の双方で高いハードルを抱えており、参入企業は技術開発と臨床エビデンス積み上げを競う局面にある。
図. 非侵襲血糖測定器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344833/images/bodyimage1】
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図. 世界の非侵襲血糖測定器市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
世界の競争構造と主要プレイヤーの勢力分布
LP Informationのトップ企業研究センターによると、非侵襲血糖測定器の世界的な主要製造業者には、Global Health Ark Medical Technology (Beijing)、HAGAR（GWave）、Cnoga Medicalなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約29.0%の市場シェアを持っていた。
Global Health Ark Medical Technology（北京）は主要企業の中で最大の市場シェアを保持しており、他の競合を凌駕するプレゼンスを示している。さらに、グローバル市場全体ではAbbott、Medtronic、Dexcomといった世界的に認知された医療機器企業が引き続き主要なプレイヤーとして存在感を放っているとの分析もある。これらの企業は、豊富な販売網と巨大な資本力を背景に製品開発・臨床検証・規制対応を加速させており、時に市場全体のパワーバランスに強い影響を及ぼす立場にある。頭部企業の特徴を俯瞰すると、Global Health Arkは中国市場を中心に積極的なR&D投資と現地パートナーシップ構築を進めており、国内外の中小企業に比べて規模の利益を活かした拡大戦略を展開している。一方、国際的プレイヤーは非侵襲測定技術を自社の既存血糖測定システムやデジタルヘルスプラットフォームと統合する動きを示しており、製品セットの差別化と顧客ロックインの強化を図っている。