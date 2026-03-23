中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」が3月23日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート │「家族の名において」の制作チームによる入れ替わりラブコメ作品
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年3月23日（月）より中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344801/images/bodyimage1】
(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」のあらすじ
人気アイドルグループのリーダーを務めるトップスターの江熠(ジャン･イー)と陽気で外交的な芸能記者の余声声(ユー･ションション)は、エレベーターの事故に巻き込まれて気絶してしまう。病院で目を覚ました２人はお互いの体が入れ替わったことに気づき、衝撃が走る中、江熠の体の余声声はマネージャーに、余声声の体になった江熠は余声声の両親に、それぞれの住む場所に連れられていく。後に連絡を取れた2人は、元の体に戻るまでは周りにバレないよう協力してお互いを演じることになり...。
キャスト
張新成（チャン・シンチョン）
梁潔（リャン・ジエ）
スタッフ
監督：王征（ワン・ジェン）
脚本：王雄成（ワン・ションチョン）
【配信開始日】
2026年3月23日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/anataninaruanohi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/anataninaruanohi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」のあらすじ
人気アイドルグループのリーダーを務めるトップスターの江熠(ジャン･イー)と陽気で外交的な芸能記者の余声声(ユー･ションション)は、エレベーターの事故に巻き込まれて気絶してしまう。病院で目を覚ました２人はお互いの体が入れ替わったことに気づき、衝撃が走る中、江熠の体の余声声はマネージャーに、余声声の体になった江熠は余声声の両親に、それぞれの住む場所に連れられていく。後に連絡を取れた2人は、元の体に戻るまでは周りにバレないよう協力してお互いを演じることになり...。
キャスト
張新成（チャン・シンチョン）
梁潔（リャン・ジエ）
スタッフ
監督：王征（ワン・ジェン）
脚本：王雄成（ワン・ションチョン）
【配信開始日】
2026年3月23日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/anataninaruanohi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
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【配信形態】
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