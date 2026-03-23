スライドテーブル式射出成形機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単一スライド式射出成形機、二重スライド式射出成形機）・分析レポートを発表
2026年3月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スライドテーブル式射出成形機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スライドテーブル式射出成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のスライドテーブル式射出成形機市場の動向を総合的に分析した市場調査資料です。スライドテーブル式射出成形機は、生産効率と柔軟性を高めるために設計された射出成形設備であり、主にスライディングテーブルの数に基づいて単一スライド式射出成形機と二重スライド式射出成形機の2種類に分類されます。
単一スライド式射出成形機は通常1つまたは複数の金型を備えており、スライディングテーブルの移動に合わせて部品の取り出しや挿入を同時に行うことができます。これにより作業効率を向上させ、生産性の高い製造工程を実現します。
一方、二重スライド式射出成形機は単一スライド式の構造に加えてさらにもう1つのスライディングテーブルを備えており、設置できる金型の数を増やすことができます。この構造により成形工程の効率が大幅に向上し、単一スライド式に比べて高い生産能力を実現します。
世界のスライドテーブル式射出成形機市場規模は2024年に831百万ドルと評価されており、2031年には1061百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.6%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および国際的な政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のスライドテーブル式射出成形機市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、需要変化をもたらす重要な要因についても詳しく分析しています。
さらに、主要企業の企業概要や製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、スライドテーブル式射出成形機市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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スライドテーブル式射出成形機市場では、多くの製造企業が競争を展開しています。主要企業としてはWindsor Machines、Sumitek Natraj、Esemplast Avinya、Pratishna Engineers、Disha Machinery & Projects、Powerjet、FCS GROUP、Discover Keys Molding、Multiplas、TYM Silicone Machineなどが挙げられます。
そのほかDongguan Tiancheng Machinery、Guangdong Minghui Intelligent Equipment、Fomtec Plastic Machinery、Suzhou Lizhu Machineryなどの企業も市場で重要な役割を担っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スライドテーブル式射出成形機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スライドテーブル式射出成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のスライドテーブル式射出成形機市場の動向を総合的に分析した市場調査資料です。スライドテーブル式射出成形機は、生産効率と柔軟性を高めるために設計された射出成形設備であり、主にスライディングテーブルの数に基づいて単一スライド式射出成形機と二重スライド式射出成形機の2種類に分類されます。
単一スライド式射出成形機は通常1つまたは複数の金型を備えており、スライディングテーブルの移動に合わせて部品の取り出しや挿入を同時に行うことができます。これにより作業効率を向上させ、生産性の高い製造工程を実現します。
一方、二重スライド式射出成形機は単一スライド式の構造に加えてさらにもう1つのスライディングテーブルを備えており、設置できる金型の数を増やすことができます。この構造により成形工程の効率が大幅に向上し、単一スライド式に比べて高い生産能力を実現します。
世界のスライドテーブル式射出成形機市場規模は2024年に831百万ドルと評価されており、2031年には1061百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.6%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および国際的な政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のスライドテーブル式射出成形機市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、需要変化をもたらす重要な要因についても詳しく分析しています。
さらに、主要企業の企業概要や製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、スライドテーブル式射出成形機市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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スライドテーブル式射出成形機市場では、多くの製造企業が競争を展開しています。主要企業としてはWindsor Machines、Sumitek Natraj、Esemplast Avinya、Pratishna Engineers、Disha Machinery & Projects、Powerjet、FCS GROUP、Discover Keys Molding、Multiplas、TYM Silicone Machineなどが挙げられます。
そのほかDongguan Tiancheng Machinery、Guangdong Minghui Intelligent Equipment、Fomtec Plastic Machinery、Suzhou Lizhu Machineryなどの企業も市場で重要な役割を担っています。