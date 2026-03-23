はちのす制作の代表が無料オンラインセミナー「ホワイトペーパーのCPAを1/10に下げた方法を公開！」に登壇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344850/images/bodyimage1】
決裁者345名の調査でわかった！資料の作成は、一次情報がカギ！
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、ホワイトペーパー・プレスリリース・営業資料の作成、SEO記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）の代表が、無料オンラインセミナー「ホワイトペーパーのCPAを1/10に下げた方法を公開！」で2026年3月25日に登壇いたします。
■ セミナー開催の背景
AIの急速な普及により、営業資料やホワイトペーパーの内容が競合他社と横並びになりやすい状況が生まれています。このような環境下において、自社サービスを選んでもらうためには、客観的なデータ・調査結果をもとにした「エビデンスの提示」による信頼獲得が、これまで以上に重要になっています。
一方、「社内にエビデンスとなるデータがない」「CPAが高止まりしていて打ち手が見つからない」「リードは取れるが商談につながらない」といった課題を抱える企業も少なくありません。
本セミナーでは、上場企業から中小企業まで幅広いマーケティング支援実績を持つはちのす制作の代表・小林和司が、エビデンスを活用してホワイトペーパーのCPAを10分の1に削減した具体的な手法を公開します。
■ セミナー概要
タイトル：ホワイトペーパーのCPAを1/10に下げた方法を公開！
開催日時：2026年3月25日（水）14:00～15:00
参加費：無料
形式：オンライン
講師：株式会社はちのす制作 代表取締役 小林和司
申込URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seminar-260325/
■ セミナーで学べる主な内容
AI時代における「自社だけの情報」の価値と重要性
決裁者345名の調査から判明した、選ばれない資料の特徴
エビデンスが営業・マーケティングにもたらす具体的効果
CPA削減・商談化率向上・LTV改善につながる実績ベースの成果
中小企業でも実践できるデータ収集の具体的手法
CPAを1/10に削減した実際の事例公開
■ こんな方におすすめ
販促予算を増やさずに、質の高いリードを獲得したい方
営業・マーケティングを強化したい企業
金融・不動産・IT/SaaS・コンサルティング・士業・広告・人材・製造など、高単価商材を扱う企業
質の高い商談を安定的に創出したい方
■ 参加特典
セミナー参加後のアンケート回答者には、以下の「エビデンス活用の実態調査3点セット」を無料プレゼント。
サービスの決裁者126名を対象にした「エビデンス付き資料の評価実態調査」
営業担当者130名を対象にした「営業・提案資料におけるエビデンス活用の実態調査」
マーケター89名を対象にした「営業・提案資料におけるエビデンス活用の実態調査」
■ 講師プロフィール
小林 和司（株式会社はちのす制作 代表取締役）
学習院大学卒業後、株式会社三井住友銀行に入行し、売上30～200億円規模の中小企業・大手上場企業を対象とした法人営業に従事。
プロパー融資・M&A提案・DX化に注力したのち退行し、フリーランスとして上場企業のメディア責任者・広告運用業務を担当。CPAの大幅削減を実現。2023年に株式会社はちのす制作を設立。
決裁者345名の調査でわかった！資料の作成は、一次情報がカギ！
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、ホワイトペーパー・プレスリリース・営業資料の作成、SEO記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）の代表が、無料オンラインセミナー「ホワイトペーパーのCPAを1/10に下げた方法を公開！」で2026年3月25日に登壇いたします。
■ セミナー開催の背景
AIの急速な普及により、営業資料やホワイトペーパーの内容が競合他社と横並びになりやすい状況が生まれています。このような環境下において、自社サービスを選んでもらうためには、客観的なデータ・調査結果をもとにした「エビデンスの提示」による信頼獲得が、これまで以上に重要になっています。
一方、「社内にエビデンスとなるデータがない」「CPAが高止まりしていて打ち手が見つからない」「リードは取れるが商談につながらない」といった課題を抱える企業も少なくありません。
本セミナーでは、上場企業から中小企業まで幅広いマーケティング支援実績を持つはちのす制作の代表・小林和司が、エビデンスを活用してホワイトペーパーのCPAを10分の1に削減した具体的な手法を公開します。
■ セミナー概要
タイトル：ホワイトペーパーのCPAを1/10に下げた方法を公開！
開催日時：2026年3月25日（水）14:00～15:00
参加費：無料
形式：オンライン
講師：株式会社はちのす制作 代表取締役 小林和司
申込URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seminar-260325/
■ セミナーで学べる主な内容
AI時代における「自社だけの情報」の価値と重要性
決裁者345名の調査から判明した、選ばれない資料の特徴
エビデンスが営業・マーケティングにもたらす具体的効果
CPA削減・商談化率向上・LTV改善につながる実績ベースの成果
中小企業でも実践できるデータ収集の具体的手法
CPAを1/10に削減した実際の事例公開
■ こんな方におすすめ
販促予算を増やさずに、質の高いリードを獲得したい方
営業・マーケティングを強化したい企業
金融・不動産・IT/SaaS・コンサルティング・士業・広告・人材・製造など、高単価商材を扱う企業
質の高い商談を安定的に創出したい方
■ 参加特典
セミナー参加後のアンケート回答者には、以下の「エビデンス活用の実態調査3点セット」を無料プレゼント。
サービスの決裁者126名を対象にした「エビデンス付き資料の評価実態調査」
営業担当者130名を対象にした「営業・提案資料におけるエビデンス活用の実態調査」
マーケター89名を対象にした「営業・提案資料におけるエビデンス活用の実態調査」
■ 講師プロフィール
小林 和司（株式会社はちのす制作 代表取締役）
学習院大学卒業後、株式会社三井住友銀行に入行し、売上30～200億円規模の中小企業・大手上場企業を対象とした法人営業に従事。
プロパー融資・M&A提案・DX化に注力したのち退行し、フリーランスとして上場企業のメディア責任者・広告運用業務を担当。CPAの大幅削減を実現。2023年に株式会社はちのす制作を設立。