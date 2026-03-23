【特許庁】JPOちゅーぶ『知財を探して企業へGO! ALE編』動画を公開！

特許庁は、幅広い層に知的財産を楽しく学んでもらうために、YouTubeチャンネル「JPOちゅーぶ」で動画を配信しています。2026年3月23日配信の『知財を探して企業へGO! ALE編』では、世界初の人工流れ星に挑む株式会社ALEに、宇宙ビジネスの知財についてインタビューしました。

株式会社ALEは、2011年に創業した、世界初の「人工流れ星」を流す宇宙ベンチャー企業です。

人工衛星から、流れ星のもととなる粒を放出し、夜空に人工流れ星を創る―――

壮大な事業内容にわくわくします。

起業から、困難を乗り越えて、人工流れ星の実現へ！

株式会社ALEの代表取締役 岡島礼奈さんが、起業のきっかけ、ビジネスで苦労したこと、それを乗り越え、人工流れ星に挑戦しようとする熱い思いを語ります。

宇宙ビジネスの知財戦略とは？

宇宙ビジネスにおける知財戦略は少し特殊、と語る岡島さん。

モノが宇宙空間にあるので、もし真似をされても証明がしにくいかどうかで、特許を出願するかどうかを判断しているのだそう。

他にも知財戦略は色々・・・。

ぜひご覧ください！

■動画掲載先

特許庁広報室公式YouTubeチャンネル「JPO ちゅーぶ」

「知財を探して企業へGO！ ALE編」

■特許庁「JPOちゅーぶ」とは

これまで特許庁の公式YouTubeチャンネルとして動画を公開していた「JPO Channel」のサブチャンネルであり、広報室制作のオリジナル動画を随時配信するYouTubeチャンネルです。知的財産についてあまり詳しくない方にも楽しくご覧いただける動画を配信していきます。

引き続き、「JPO Channel」でも、特許庁のイベント、セミナー、海外向け英語版動画など、様々な動画を配信しています。

【JPOちゅーぶ】https://www.youtube.com/@JPOtube

このプレスリリースを配信した企業・団体

名称 経済産業省特許庁

所在地 東京都

業種 政府・官公庁

URL https://www.jpo.go.jp/