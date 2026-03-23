株式会社OSGコーポレーション(本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 啓輔、以下「OSGコーポレーション」)は、当社が推進する「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博において来場者および運営スタッフへの「気候変動対策、熱中症予防、プラスチックごみ削減」の意識啓発を目的に給水スポットを設置しました。この取り組みが評価され、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」において環境部門賞を受賞いたしました。





ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞 受賞





■ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門での受賞評価について

OSGコーポレーションは「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博において給水機52台を設置致しました。この給水スポットの設置は、来場者および運営スタッフへの「気候変動対策、熱中症予防、プラスチックごみ削減」の意識啓発を目的としたものです。会期を通じて1,200万回のサステナブル体験(給水体験)を創出し、給水によるCO2削減量は約1,000tに達しました。会場では、開幕当初ペットボトルの空容器での給水が大半であったが、会期1ヶ月後には半数近くがマイボトルで給水するなどの行動変容などが見られました。その結果、万博会場での来場者によるごみが当初想定の半分になるなどの貢献にもつながりました。これらの取り組みは、会期前から「ステハジ」プロジェクトに賛同する共創メンバー(企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブ)506団体との連携によって実現したものです。この一連の活動が評価され、2026年3月16日(月)に開かれましたニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」において、環境部門賞を受賞いたしました。





大阪・関西万博での給水スポット





■ニューズウィーク日本版「SDGsアワード」について

ニューズウィーク日本版「SDGsアワード」は、日本の企業・団体が実践するSDGsの事例に光を当てることを目的とした、ニューズウィーク日本版主催のアワードです。優れた取り組みを評価・表彰するだけでなく、社会課題の解決に向けてメディアとして新たな発信の場を創出することを掲げています。第3回となる今回は、「環境部門」「脱炭素部門」「社会部門」「地域課題部門」「経済部門」の5つの部門に加え、その中から選出される「最優秀賞」、学生による評価をもとに受賞団体が選出される「学生部門」、長期にわたり発展的に継続している取り組みを選出する「特別賞」の合計8部門が表彰されます。審査には、外部審査員としてSDGs研究の第一人者である慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科の蟹江憲史教授が参加しています。





弊社代表取締役社長 山田啓輔 受賞挨拶

ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門受賞

大阪・関西万博での給水スポット

大阪・関西万博会期中の給水回数及びCO2削減量

大阪・関西万博での給水状況

「ステハジ」ロゴ





【「ステハジ」プロジェクトについて】

「ステハジ」プロジェクトとは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、誰でも・毎日・どこでも、少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって啓発・実践し行動変容に取組むプロジェクトです。





◆2026年03月17日現在、506団体が加盟しております。

OSGコーポレーション「ステハジ」 ホームページ

https://www.osg-nandemonet.co.jp/sustainability/sutehaji.html









【会社概要】

会社名 ： 株式会社OSGコーポレーション

代表者名 ： 代表取締役社長 山田 啓輔

資本金 ： 6億100万円

上場市場 ： 東証スタンダード市場(6757)

本社所在地： 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG 本社ビル

事業内容 ： “健康と環境”をキーとした生活密着型商品の開発・製造・販売

URL ： https://www.osg-nandemonet.co.jp/