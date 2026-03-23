三重県の大自然を満喫できるアクティビティリゾート施設「志摩グリーンアドベンチャー（三重県志摩市）」と、株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、三重県の魅力を発信すべく、タッグを組み、4月12日「ブタメンの日」と4月18日「三重県民の日」を含む4日間、志摩グリーンアドベンチャーにてコラボイベントを開催します。

期間中は、三重県誕生150周年を記念し、お得な三重県民割も！三重県の豊かな大自然の中で、三重県発のミニカップラーメン「ブタメン」を楽しめる特別な4日間。より三重県を、よりお得に満喫ください。





■遊んで！食べて！ブタメンを楽しめるコラボイベントで三重県を満喫！

三重県志摩市に位置する「志摩グリーンアドベンチャー」は、満天の星・英虞湾の眺望・美しい夕日・整備された芝などの非日常空間で宿泊ができる“グランピングフィールド”と、大自然を満喫しながら身体を動かして遊ぶことができる“アトラクションフィールド”からなるアクティビティリゾート施設です。この度、三重県の大自然を楽しめる「志摩グリーンアドベンチャー」と、1997年の発売以来、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている三重県発のミニカップラーメン「ブタメン」との初コラボが実現！4月12日「ブタメンの日」と4月18日「三重県民の日」を含む4日間にて、コラボイベントを開催します。





【コラボ実施概要】

会 場：志摩グリーンアドベンチャー（三重県志摩市浜島町迫子1614-1）

開催 期間：2026年4月11日（土）・12日（日）、4月18日（土）・19日（日）

内 容：

１．ブタメンをどれだけ高く積み上げられるか!?「ぐらぐらブタメンタワー」イベント実施

※小学生以下のお子さま限定。無料（フィールドパス提示をお願いします）

２．ブタメン食べ放題イベント実施※無料（フィールドパス提示をお願いします）

３．志摩グリーンアドベンチャーのグランピング宿泊者には「ブタメン」をプレゼント

４．三重県民必見！三重県誕生150周年記念でお得に楽しむ特別割引

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。詳しくは「志摩グリーンアドベンチャー」公式HPをご確認ください。

志摩グリーンアドベンチャー公式HP https://golf-resort.kintetsu-re.co.jp/shima-greenadventure/





＜志摩グリーンアドベンチャーとは＞

2024年7月にオープンしたグランピング＆アトラクション複合リゾート。アトラクションは、うつ伏せ姿勢で日本最長のジップダイブや世界初の大小2棟連結型のクライミングタワー、赤外線を利用した屋外型サバイバルゲームなど本格的なものから、ドローン操縦や芝すべりなど小さなお子様も遊べるものまで、あらゆる世代の方にお楽しみいただけます。 グランピングは、夕陽百選にも選ばれた志摩の美しい夕日、満点の星、芝生のじゅうたんを堪能しながら贅沢なひと時を過ごすことができるリゾートグランピング。プライベートプール、バレルサウナを備えた「ラグジュアリー棟」、約1,000平方メートルの専用のドッグランを各棟に備え大型犬とも一緒に泊まれる「ドッグラン付棟」、テントサウナを完備し、自然の中でととのい体験ができる「レギュラー棟」の3タイプから、利用シーンに合わせてお選びいただけます。





＜「ブタメン」ならではの“楽しさ”とともに。愛され続けるミニカップラーメン＞

ブタメンシリーズ気分やシーンに合わせて味を選べる「ブタメン」。実は、ミニカップラーメンの「ベビースター当りら～めん」のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として1993年に誕生しました。ミニカップラーメンの商品ラインナップを充実させるために、当時流行していた“豚骨ラーメン”を新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため、“とんこつ＝ブタ”ということから、わかりやすくてインパクトのある「ブタメン」という商品名に。3番目の味として登場したとんこつ味でしたが、最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、おやつカンパニーミニカップラーメンの顔となったのです。





そして実は、発売当時からパッケージに登場していたブタのキャラクターには名前がずーっとありませんでした。

このミニカップラーメン「ブタメン」とともに愛されてきたブタのキャラクターの名前を決めるべく、2021年4月に投票キャンペーンを開催。多数のご応募をいただき、4月12日、長年名前の無かった「ブタメン」のキャラクターは「ブタメンくん」と名付けられたのです。

そしてこの名前が発表された4月12日を『ブタメンの日』として制定。「ブタメン」はこれからも、ブタメンらしくゆる～い世界観でみんなにワクワクをお届けしていきます。

株式会社おやつカンパニーと志摩グリーンアドベンチャーは、三重県誕生150周年記念事業パートナーです。







