一般社団法人日本万書筆文字協会は、AI（人工知能）を活用した筆文字アート「創作書画 よろず書®」において、従来の「才能」や「センス」に依存しない、新しい講師育成の仕組みを確立しました。◾️背景これまで講師になるためには、長年の経験や特別な才能が求められるのが一般的でした。一方で、「本当は好きなのに、自信がない」という理由で一歩を踏み出せない人も多く存在しています。また、何から始めればよいかわからず、挑戦する前に諦めてしまうケースも少なくありません。その結果、可能性を持ちながらも埋もれてしまう人が多くいることが近年、課題となっています。

◾️概要「創作書画 よろず書®」では、AIがお題を提案する独自システムを導入。創作のきっかけを提供することで、「何を描けばよいかわからない」という初期ハードルを大きく軽減します。さらに、「才能を仕組みで支える」という考えのもと、指導方法や講座設計を体系化。感覚や属人的なスキルに依存しない、“再現性のある講師育成モデル”を実現しました。

◾️特徴・未経験からでも学べる体系的カリキュラム・実際に教える力を身につける指導設計・継続的な活動を支える仕組み・講師へのアフターフォローも充実上記を備えた“実践型の講師育成プログラム”として展開しています。

◾️市場背景と独自性近年、「講師デビュー」「収益化」などをうたう講座が増加していますが、再現性や継続性に課題があるケースも少なくありません。その中で本サービスは、「好き」を起点に、誰もが講師として活動できる仕組みを提供し、新たな選択肢を提供しています。

◾️今後の展開「認定講師資格コース」を西日本15県にて一斉開講しており、今後は全国展開およびオンライン講座の拡充を予定しています。また、「未経験でも大丈夫か」「どのように講師として活動できるのか」といった疑問を解消する説明会を実施しています。初めての方でも安心してご参加いただけます。

【参加費】・無料【説明会日程】・６月21日(日) 10:00~12:00・７月19日(日) 10:00~12:00※zoomにて開催いたします。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度説明会にご参加ください。本講座の内容や講師としての活動イメージを具体的にご理解いただける機会となっております。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。今後も当協会は、「好き」を起点に誰もが挑戦できる環境づくりを通じて、文化の発展と新たな価値創出に貢献してまいります。

一般社団法人日本万書筆文字協会代表理事：北薗純子所在地：鹿児島県鹿児島市南林寺町19-3TEL：070-9004-3380MD：nihon_yorozufude@yahoo.co.jp

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