グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、GSX）は、株式会社インソース（本社：東京都千代田区神田小川町3-20-4、代表取締役 執行役員社長：舟橋 孝之、証券コード：6200、https://www.insource.co.jp/、以下、「インソース」）および同社グループ企業でDX教育事業を担う株式会社インソースデジタルアカデミー（本社：東京都文京区白山1-32-10、代表取締役執行役員社長：金井大介、 https://www.insource-da.co.jp/、以下「インソースデジタルアカデミー」）と提携し、インソースが全国に展開する28拠点を通じて、AIセキュリティ人材育成などの講座を提供しているGSXオリジナル講座「SecuriST®」や、幅広いスキルに対応する豊富な講座ラインナップを有する「EC-Council」講座を提供することで、セキュリティ人材育成事業（教育事業）の販路拡大に取り組んで参ります。 インソースグループは年間延べ受講者数87万人、累計顧客数50,397組織(*1)の研修実績を誇る国内有数の企業です。講師派遣型研修事業や公開講座事業を中心に社会人向けの人材育成に強みを持ち、GSXとは異なるIT人材や人事・総務従事者などの顧客基盤を有しています。同社は昨今のセキュリティスキル取得ニーズの高まりに対応するため、GSXが提供するセキュリティ人材育成講座を取り扱うことで、セキュリティ人材育成を強力に推進する体制が整いました。 GSXはインソースおよびインソースデジタルアカデミーと連携することで、旺盛なセキュリティ人材育成需要を捉えるとともに、不足するセキュリティ人材の緩和に貢献してまいります。

*1.インソースWebサイト「数字で見るインソース」https://www.insource.co.jp/ir/ins_num_new.html

■ 年間延べ受講者数87万人、累計顧客数50,397組織の社会人が学ぶインソースグループの強み

インソースは2002年の創業来、一貫して人材育成事業に取り組んでいるプライム上場企業です。講師派遣型研修事業は4,973種類、公開講座事業は5,070種類（*2）、年間延べ受講者数87万人、累計顧客数50,397組織と国内有数の実績を誇ります。全国に28の拠点を設け、業種、部署、企業規模問わず、日本全国の企業が同社の教育サービスを利用しています。 インソースデジタルアカデミーはシステム利用者、情報システム管理部門、ITエンジニアを主な対象者として、情報セキュリティに関する研修を多数提供しており、「リスク管理研修」の年間総受講者数は98,472名と、年々受講者数は拡大しています。 この度GSXとの提携を通じて、従来よりも専門性の高いセキュリティ人材育成講座をインソースグループ顧客に提供することで、旺盛なセキュリティ人材育成需要への対応が実現されます。

*2.インソースWebサイト「事業内容」https://www.insource.co.jp/gaiyo/jigyo-top.html

■ インソースグループ取り扱い講座一覧

-EC-CouncilCCT v1（Certified Cybersecurity Technician）CND v3（Certified Network Defender）CEH v13（Certified Ethical Hacker）CHFI v10（Computer Hacking Forensic Investigator）CSA v1（Certified SOC Analyst）ECIH v3（EC-Council Certified Incident Handler）-SecuriST®認定Webアプリケーション脆弱性診断士認定ネットワーク脆弱性診断士認定セキュアWebアプリケーション設計士CISO講座実践的DevSecOps入門講座ゼロトラストコーディネーター講座（入門・基礎・応用）セキュリティパスポート-上記以外SEA/J CSBM（Certified Security Basic Master）基礎講座

◆株式会社インソース 社名：株式会社インソース 本社：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-20-4 第2龍名館ビル 5階 代表者：代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之 証券コード：6200 上場証券取引所：東京証券取引所プライム市場 資本金：800,623,150円 設立：2002年11月 コーポレートサイトURL：https://www.insource.co.jp/

◆株式会社インソースデジタルアカデミー 社名：株式会社インソースデジタルアカデミー 本社：〒113-0001 東京都文京区白山1-32-10 インソース白山ビル 代表者：代表取締役 執行役員社長 金井 大介 資本金：80,050,000円（資本準備金・その他資本剰余金を含む） 設立：2019年4月 コーポレートサイトURL：https://www.insource-da.co.jp/

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社 東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F 代表者：代表取締役社長 青柳 史郎 証券コード：4417 上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場 資本金：546百万円（2025年12月末） 設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載） コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/ ※本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。