株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営する京阪電車 樟葉駅に隣接のショッピングモールKUZUHA MALL（大阪府枚方市楠葉花園町15-1）において、株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区、代表取締役社長：味志 謙司）の「アカチャンホンポ」が2026年5月29日(金)にOPENいたします。またオープンに先駆けて、3月25日(水)よりポップアップショップを期間限定で開催いたします。

KUZUHA MALL NEW SHOP OPEN 情報

◆アカチャンホンポ

【マタニティ&ベビー・キッズ用品】南館ヒカリノモール2F5月29日(金)OPENマタニティからベビー・キッズまで、赤ちゃんのいる暮らしに寄り添う幅広い品揃えに加え、ベビーカーの押し心地や抱っこひもの装着感、肌着のお着替え体験ができる、試して選べる体験売り場が充実したお店としてオープンします。

【グランドオープン前ポップアップショップを開催！】 期間：3 月 25 日(水)～５月10日（日）場所：南館ヒカリノモール 2 階 キッズスペース横 特設会場5月オープンに先駆けて2026年3月25日(水)よりポップアップショップを期間限定で開催いたします。ポップアップショップでは、子育てに必要なおしりふき、ベビーフード、虫よけ・UVなどのシーズンアイテムやベビーケア用品の一部を、先行してお買い求めいただけます。

■KUZUHA MALLについて

京都と大阪の中間に位置するベッドタウン、楠葉。 「KUZUHA MALL」は、京阪グループの街づくりの核として1972 年に誕生した「くずはモール街」を2005 年に総建替えして開業。2014 年には「京阪くずは駅ビル」とともに増床・拡大し、更なる進化を遂げました。また、2024年にはダイニングストリートのリニューアルを実施。今後も「変わりながら、育ってく。」ショッピングモールとして、地域の皆様に愛され続ける施設づくりを目指してまいります。

■施設情報

KUZUHA MALL 住所：〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1TEL：072-866-3300 (代表) アクセス：＜鉄道＞ 京阪電車「樟葉」駅下車すぐ＜車＞・長岡京市方面から 天王山大橋より府道13号線経由で約6㎞・京田辺市方面から 「松井山手」交差点より山手幹線経由で約7㎞・高槻市方面から 枚方大橋より府道13号線経由で約8㎞駐車場：約3,000台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約230店舗URL：https://kuzuha-mall.com

■会社概要

商号：株式会社 京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3FTEL：06-6944-3087FAX：06-6944-3047設立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円URL：https://www.mall-keihan.co.jp/

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