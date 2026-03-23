生活協同組合コープさっぽろ（本部：北海道札幌市、理事長：大見英明、以下、コープさっぽろ）では、2026年3月23日（月）より「離乳食がトドック」をお申し込み者全員へお届けいたします。これまで対象を限定して運用しておりましたが、このたび支援内容を拡大します。子育て世帯の負担軽減と安心の提供を目的とした取り組みです。本取り組みは、生後0～3ヶ月までにお申込みいただいた方へ、離乳食「きらきらステップ」の商品を無料で3回お届けするサービスです。2025年8月より「ファーストチャイルドボックス」「コープチャイルドボックス」をお申し込みいただいた方限定でご案内してまいりましたが、安全・安心な食べ物を子どもに食べさせたいという組合員さんの声を受け、より多くの子育て世帯を応援するため対象を全員へ拡大することとなりました。「きらきらステップ」は、北海道産原料を使用するなど品質に配慮し、月齢に応じたやわらかさや味付けで初めての離乳食にも使いやすい商品です。宅配システム「トドック」を通じてご自宅までお届けすることで、買い物の負担軽減にもつなげてまいります。コープさっぽろでは今後も子育て支援の取り組みを強化し、組合員さんが安心して利用できる環境づくりを進めてまいります。

「離乳食がトドック」概要

■運用開始日：2026年3月23日（月）■対象者：生後3ヶ月までのお子さんがいるトドック利用者■内容：生後0～3ヶ月までにお申込みいただいた方へ、離乳食「きらきらステップ」の商品を無料で3回お届けするサービス■申込方法：フォームより申込みhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwAKAK90hva73VfNKk202Iu8BtaNgXDvZjjlvbRYkaMHhxZg/viewform?usp=header