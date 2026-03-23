令和8年3月22日、大阪府・新歌舞伎座にて「竹島 宏 ２５周年の入り口 Jewel Box～トパーズ～」が開催された。 竹島は2025年１月に自身初のミュージカル出演、４月には新歌舞伎座にて初の単独公演を達成。さらに年末には自身初のキャッチコピー「ロマンティック歌謡歌手」を誕生させたりと、数多くのチャレンジに挑んできた。今年はデビュー25周年を迎える記念イヤーでもあり、午年で年男でもある。「今年はこれまでやってみたいと思っていたけれど、なかなか踏み出せなかったことにチャレンジしていきたい一年にしていきたいと思っています」と今年の周年イヤーへ想いを馳せた。 今回の公演は昨年に続き、自身２度目の新歌舞伎座での単独公演ということで「新曲を初披露するので、ファンの方にも喜んでいただけるのではないかと思います。心を無にして、真っ新に、まっすぐに歌い届けたい」と気合十分で本番を迎えた。ロマンティック歌謡歌手というキャッチコピーにふさわしく“ロマンティック★宏”全開で会場を魅了、全22曲を歌い上げた。 今回のコンサートではオリジナル曲に加え“山上路夫作品で紡ぐロマンティック歌謡～フレンチ編～”と題して『或る日突然』『生きがい』『甘い生活』といった山上路夫作品を歌唱。また後半には“色褪せない映画の世界”を題材にしたコーナーも繰り広げられた。「日本語の歌詞でも四苦八苦する自分が、全編英語詞の歌にチャレンジしました。寝ずに練習を重ねてまいりました」と笑いを誘いつつ一転『Moon River』『Love Is A Many Splendored Thing』『Can`t Help Falling in Love』といった誰しもが知る極上の映画音楽をしっとりと歌い上げるとファンからは感嘆の声が多く上がった。 アンコールでは4月15日（水）にリリースする新曲『純愛』を初披露。「『静かなのに温かい、竹島にしか歌えない曲だから…』と幸先生に言われて託されたのが今回の『純愛』です。25周年イヤーということで、沢山の方に届けていきたいです。これからも様々なことにチャレンジしていきます。ぜひ楽しみにしていてください」とファンに感謝を伝え、ステージは幕を閉じた。2026年の竹島の更なるチャレンジに注目していきたい。

-公演概要-

2026年3月22日（日）15：00開演 [14：15開場]ロマンティック歌謡”竹島宏がお届けする夢の世界～新歌舞伎座スペシャルステージ”「竹島 宏 ２５周年の入り口 Jewel Box～トパーズ～」会場／大阪新歌舞伎座（大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13）●セットリスト1. 瞳はダイアモンド（カバー）2. 夢の振り子3. 噂のふたり4. 恋町カウンター5. 月枕6. 追憶7. 或る日突然(カバー)8. 生きがい(カバー)9. 甘い生活(カバー)10. あなたの唇11. 夜明けの夢12. 向かい風 純情13. MoonRiver（カバー）14. Love Is A Many Splendored Thing（カバー）15. Can`t Help Falling in Love（カバー）16. Unchained Melody（カバー）17. 禁じられた想い18. プラハの橋19. 小夜啼鳥(サヨナキドリ)の片思い20. 純愛 ※新曲21. 明日のために空を見る22. 君は永遠の薔薇だから

□楽曲情報

2026年4月15日リリース「純愛」作詞：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之【Aタイプ】 品番：TECA-26013 （税抜価格:\1,409 税込価格:\1,550）1 純愛 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之2 太陽の残光 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之3 純愛 （オリジナル・カラオケ）4 太陽の残光 （オリジナル・カラオケ）【Bタイプ】 品番：TECA-26014 （税抜価格:\1,409 税込価格:\1,550）1 純愛 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之2 心からの声 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之3 純愛 （オリジナル・カラオケ）4 心からの声 （オリジナル・カラオケ）

□SNS

http://x.com/takeshima_staffhttp://www.instagram.com/hiroshi.takeshima_official

□HP

https://takeshimahiroshi.com/https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/takeshima/