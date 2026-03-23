近畿大学工学部（広島県東広島市）は、東広島市と連携して推進する「東広島市・近畿大学 Town＆Gown構想」のCOMMONプロジェクトとして、学校と地域がつながるJR西高屋駅周辺のまちづくりに取り組んでいます。その一環で、JR西高屋駅前の空き家をクリエイティブ拠点としてリノベーションし、令和8年（2026年）3月28日（土）に開催される「春の桜まつり×eスポーツ」において、お披露目を行います。また同日に、このプロジェクトで以前に整備した交流拠点「楽屋」を会場に、本学学生によるeスポーツ体験会も開催します。【本件のポイント】●近畿大学と東広島市がCOMMONプロジェクトによる西高屋駅周辺の拠点づくりを実施●産官学民連携でクリエイティブ拠点へ改修した「空き家A棟（檜山邸）」をお披露目・活用●以前に同プロジェクトで整備した交流拠点「楽屋」で、近畿大学生がeスポーツ体験会を企画・開催【本件の内容】近畿大学工学部と東広島市は、令和5年度（2023年度）から共同運営する連携窓口「近畿大学 Town＆Gown Office」を開設し、COMMONプロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトは、東広島市の地域課題を大学の学術研究とマッチングして解決を図る取組みであり、本プロジェクトを通じて、大学と地域が協働する中で学生が実社会の課題に向き合いながら実践的なまちづくりを推進しています。その一環として、近畿大学工学部建築学科教授 市川尚紀が代表を務め、JR西高屋駅周辺の地域の拠点づくりを通じた地域活性化に取り組んでいます。第1弾では、本学学生がJR西高屋駅の高屋情報ラウンジ「あったかや」の空間デザイン案を作成、第2弾では、駅前の空き家を地域の新たな交流拠点「楽屋」にリノベーションしました。第3弾となる今回は、地域のまちづくり会社である合同会社G11（広島県東広島市）が主体となり、第2弾の「楽屋」リノベーションにも資材を提供いただいた壁紙メーカーのクレアネイト株式会社（東京都品川区）とインテリア総合企業の株式会社サンゲツ（愛知県名古屋市）、改修工事を担当した大和建設株式会社（広島県福山市）の協力のもと、大学・地域・企業・行政が連携し、地域住民とともに設計検討やワークショップを重ね、アイデアを出し合いながら、駅前の空き家をリノベーションしました。このたび、地域の「春の桜まつり×eスポーツ」でお披露目し、段階的に活用を開始します。今後は、クリエイティブな活動やクリエイター育成、多様な人々が関わる共創の拠点として活用する予定です。また同日に、第2弾でリノベーションした「楽屋」において、本学学生が主体となり、地域住民が気軽に参加できる交流イベントとしてeスポーツ体験会を開催します。JR西高屋駅周辺では、東広島市とのTown＆Gown構想を契機に、eスポーツを活用した賑わいづくりが広がっており、近畿大学工学部で令和8年度（2026年度）から新設するeスポーツ同好会の部員がイベントの企画・運営を行います。【春の桜まつり×eスポーツ開会式】日時 ：令和8年（2026年）3月28日（土）13：00～13：40場所 ：高屋情報ラウンジ「あったかや」 （広島県東広島市高屋町中島450-5、JR西高屋駅2階駅舎内）お問合せ：西高屋駅前まちづくり実行委員会 G11Plus E-mail：info@g-eleven.space※開会式で、空き家A棟（檜山邸）の概要紹介を実施。【空き家A棟（檜山邸）お披露目】日時 ：令和8年（2026年）3月28日（土）14：00～15：00場所 ：空き家A棟（檜山邸）（広島県東広島市高屋町杵原1334-3、JR西高屋駅から徒歩約3分）お問合せ：近畿大学 Town＆Gown Office 担当：石川、元岡 TEL（082）434-7004※「春の桜まつり×eスポーツ」の一環として、空き家A棟（檜山邸）内で西高屋駅前まちづくり実行委員会 G11Plus主催のイベント（アイシングクッキーなどのワークショップ）が開催されます。【eスポーツ体験会】日時 ：令和8年（2026年）3月28日（土）11：00～17：00場所 ：交流拠点「楽屋」（広島県東広島市高屋町杵原1334-18、JR西高屋駅から徒歩約3分）内容 ：体験・対戦ブースの設置、「ぷよぷよ™テトリス®2」大会を実施予定対象 ：地域住民（定員30人、6歳以上、初心者参加可、参加無料、事前申込不要）お問合せ：近畿大学広島キャンパス学生センター 学生担当：水谷 TEL（082）434-7007【空き家A棟（檜山邸）に関する取組み】JR西高屋駅に位置する空き家A棟（檜山邸）は、所有者の檜山さん、管理者の梅田さんの「地域のために役立ててほしい」という意向から地域に貸し出されている古民家で、令和6年（2024年）頃から合同会社G11の活動拠点の一つとして活用されています。お二人のご厚意もあり、令和7年（2025年）夏頃、合同会社G11が市の補助金を活用して空き家A棟（檜山邸）を改修することが決まりました。多様な人々が集い、クリエイティブな活動が生まれる拠点へと再生するため、近畿大学工学部建築学科教授 市川尚紀や学生が、測量、設計、内装検討、家具制作などに取り組んできました。今後も引き続き、具体的な活用方法等について、地域とともに検討を進めていく予定です。【合同会社G11】所在地 ：広島県東広島市高屋町中島442-9代表者 ：代表 菅井晃彦設立 ：令和6年（2024年）6月11日事業内容 ：まちづくり（地域振興・地域開発等）推進計画及び地域計画総合コンサルタント 地域振興に関する企画、調査、研究、コンサルティング業務、地域情報の発信などホームページ：https://g-eleven.space/【関連リンク】工学部 建築学科 教授 市川尚紀（イチカワタカノリ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1138-ichikawa-takanori.html工学部https://www.kindai.ac.jp/engineering/