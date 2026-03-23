＜ビジュアル解禁＞　ワハハ本舗・娯楽座『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』上演&キャスト決定

ロングランプランニング株式会社

『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』が2026年5月19日(火) ～ 2026年5月24日(日)に山王FOREST大森theater(東京都大田区山王１丁目５－２４ レコール山王 104【地下1階】)にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年4月13日（月）12：00～チケット販売開始予定です。

カンフェティにて4/13（月）12：00チケット販売開始

http://confetti-web.com/@/gorakuza2026



公式サイト

https://wahahahompo.co.jp/stage/koen/202605_gorakuza2026

時は昭和の終わり、平成になる頃。

2つのヤクザ組織が、音楽の興行権を得るために争っていた。

時代の流れでヤクザが芸能事に絡めるのはこれが最後。

「ならばハッキリ白黒つけたらんかい！勝った組が来年の興行権を総どりじゃー！」

武力ではなく、紅白歌合戦にあやかってなんと歌謡祭で決着を！

組員のほかに、オーディションやスカウトで集めた精鋭を引き連れる２組。

ドスをマイクに持ち替えて、あれやこれやの大騒ぎ！

まずは前半3日の「激走編」

各組が決戦に挑むまで、どんな面々を集め、どんな選曲をしたのか。

チーム内に起きるイザコザも…？

本番までの血と汗と涙のドラマを追った物語。

そして後半３日は「激闘編」

いよいよ来た、決戦当日の歌謡祭！

舞台裏で巻き起こるドラマの数々、この物語の結末やいかに！？

どちらも内容や唄う曲はもちろん違います。お見逃しなく。

どちら様もお控えなすって、カラオケ仁義通させて頂きます！！

公演概要

『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』

脚本・演出：喰始

公演期間：2026年5月19日(火) ～ 2026年5月24日(日)

会場：山王FOREST大森theater(東京都大田区山王１丁目５－２４ レコール山王 104【地下1階】)

■チケット料金

自由席(税込) 前売 5,000円

当日 6,000円

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com