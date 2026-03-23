＜ビジュアル解禁＞　ワハハ本舗・娯楽座『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』上演&キャスト決定

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ロングランプランニング株式会社



『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』が2026年5月19日(火) ～ 2026年5月24日(日)に山王FOREST大森theater(東京都大田区山王１丁目５－２４ レコール山王 104【地下1階】)にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年4月13日（月）12：00～チケット販売開始予定です。




カンフェティにて4/13（月）12：00チケット販売開始
http://confetti-web.com/@/gorakuza2026



公式サイト
https://wahahahompo.co.jp/stage/koen/202605_gorakuza2026



時は昭和の終わり、平成になる頃。


2つのヤクザ組織が、音楽の興行権を得るために争っていた。


時代の流れでヤクザが芸能事に絡めるのはこれが最後。


「ならばハッキリ白黒つけたらんかい！勝った組が来年の興行権を総どりじゃー！」



武力ではなく、紅白歌合戦にあやかってなんと歌謡祭で決着を！


組員のほかに、オーディションやスカウトで集めた精鋭を引き連れる２組。



ドスをマイクに持ち替えて、あれやこれやの大騒ぎ！



まずは前半3日の「激走編」


各組が決戦に挑むまで、どんな面々を集め、どんな選曲をしたのか。


チーム内に起きるイザコザも…？


本番までの血と汗と涙のドラマを追った物語。



そして後半３日は「激闘編」


いよいよ来た、決戦当日の歌謡祭！


舞台裏で巻き起こるドラマの数々、この物語の結末やいかに！？


どちらも内容や唄う曲はもちろん違います。お見逃しなく。


どちら様もお控えなすって、カラオケ仁義通させて頂きます！！



公演概要

『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』
脚本・演出：喰始



公演期間：2026年5月19日(火) ～ 2026年5月24日(日)


会場：山王FOREST大森theater(東京都大田区山王１丁目５－２４ レコール山王 104【地下1階】)



■チケット料金


自由席(税込)　前売 5,000円


当日 6,000円



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com