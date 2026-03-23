一般財団法人高度人材育成機構、「一般財団法人AI人材育成機構」へ名称変更

一般財団法人高度人材育成機構

2026年3月23日

一般財団法人高度人材育成機構

（2026年4月1日より、一般財団法人AI人材育成機構）

データサイエンティストやAI人材の育成事業を展開する一般財団法人高度人材育成機構（東京都新宿区、代表理事理事長：白井克彦）は、2026年4月1日付で法人名称を「一般財団法人AI人材育成機構」へ変更いたします。

当財団はこれまで、データサイエンスやAIなどの先端分野において、社会に必要とされる高度IT人材の育成を目的に活動してまいりました。近年、生成AIをはじめとする人工知能技術の急速な発展により、社会や産業のあり方が大きく変化しています。こうした環境のもと、AIを理解し活用するだけでなく、AIを用いて新たな価値を創造できる人材の育成がますます重要になっています。

このたびの名称変更は、AI時代における人材育成を担う機関としての役割を明確にするものです。また、名称から「高度」という文言を外すことで、当機構が育成する人材を高度IT人材に限定するのではなく、誰もがAIを用いて価値創造を担うことが求められる時代であるという考え方を示すものです。

新しい名称のもと、当財団はAI時代に求められる人材の育成をさらに推進し、教育・研修・社会人向けリスキリングなどの取り組みを通じて、社会全体のAI活用力の向上に貢献してまいります。

なお、通称として使用している「Tokyo iX」という名称は、今後も引き続き使用してまいります。略称として「Tokyo iX」または「TiX」をご使用いただけます。

■名称変更について

変更前 一般財団法人高度人材育成機構

変更後 一般財団法人AI人材育成機構

変更日 2026年4月1日

【財団概要】

名称：一般財団法人AI人材育成機構

（旧名称：一般財団法人高度人材育成機構）

所在地：東京都新宿区西新宿７丁目２番４号 小田急新宿喜楓ビル 3 階

代表理事理事長：白井 克彦

設立：2022年4月1日

URL：https://tokyoix.com/about/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

一般財団法人AI人材育成機構

広報担当：永井

電話：03-5937-4161

メール：support@tokyoix.com