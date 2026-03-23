豊岡市とケーエスケーとの健康づくりに関する連携協定締結のお知らせ

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス左から豊岡市役所健康福祉部 原田部長、 門間豊岡市長 、ケーエスケー豊岡支店長 水本、ケーエスケー兵庫第二営業部長 西。

株式会社ケーエスケー（代表取締役社長 井口 順之）と兵庫県豊岡市（豊岡市長 門間 雄司）は、2026年3月16日に健康に関する連携協定を締結しましたので、お知らせいたします。

■連携事項

(1) 市と企業及び団体等による協働のまちづくりに関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) がん検診及び各種検診の受診啓発やがん予防に関すること。

(4) 生活習慣病予防に関すること。

(5) 感染症対策（ワクチン接種の啓発活動等）に関すること

(6) その他、両者が協議し、必要と認める事項

■今後の展開について

具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議のうえ取り決めを行って参ります。

■株式会社ケーエスケーについて

株式会社ケーエスケーは、株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス（VITAL KSK HOLDINGS, INC.）のグループ企業であり、同ホールディングスのもと近畿地方で医薬品卸売事業を担う中核企業として、地域医療の発展に寄与しています。

ケーエスケーについては下記ホームページをご覧ください。

https://www.web-ksk.co.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ケーエスケー 健康行政連携推進部

TEL：06-6941-1244